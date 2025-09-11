스포츠조선

임윤아, 영원한 소녀시대 우정 "밥값 계산은 내가"[SC리뷰]

기사입력 2025-09-11 07:36


임윤아, 영원한 소녀시대 우정 "밥값 계산은 내가"[SC리뷰]

[스포츠조선 백지은 기자] 소녀시대 임윤아가 멤버들과의 단단한 우정을 과시했다.

10일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 임윤아가 게스트로 출연했다.

현재 임윤아는 tvN 드라마 '폭군의 셰프'로 큰 인기를 끌고 있다. 소녀시대 멤버들 역시 작품에 푹 빠져있다고. 임윤아는 "멤버들도 드라마 재미있게 보고 있다고 하더라"라고 귀띔했다.

소녀시대는 매년 멤버들의 생일이나 데뷔 기념일마다 완전체 회동을 갖고 있다. 최근에도 티파니의 생일을 맞아 완전체 모임을 가졌고, '드레스코드 브레이커' 유리의 활약이 큰 화제를 모았다.


임윤아, 영원한 소녀시대 우정 "밥값 계산은 내가"[SC리뷰]
임윤아는 "티파니 언니 생일이 소녀시대 데뷔일과 차이가 얼마 안나서 매년 겸사겸사 모인다. 그럴 때 단체사진을 올리면 팬분들이 좋아해주신다"고 말했다.

또 '모임 계산은 누가 하냐'는 질문에는 "보통은 주최자가 하는데 그날은 제가 촬영 때문에 선물을 못 챙겼다. 대신 선물처럼 결제를 하고 싶어서 제가 밥을 샀다"고 답했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

5.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'유진♥' 기태영, 활동 중단한 이유 "두 딸 육아·살림 위해 사업가로 전향"

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

송중기 "♥가정 이루고 책임감 생겨, 지금이 가장 행복하다"(나래식)

5.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

스포츠 많이본뉴스
1.

"동해물과 백두산이~" 韓 축구 역사상 이런 선수 없었다...혼혈 카스트로프 애국가 열창+환상 경기력 "어머니 우셨다"

2.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

3.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

4.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

5.

"인생 몰라요" 케인을 울컥하게 한 이 남자, 손흥민을 최고로 꼽은 이 남자…'축구종가' 잉글랜드 '모자' 받고 폭풍 감격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.