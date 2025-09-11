박찬욱 감독, '어쩔수가없다' 첫 '천만' 갈까..개봉 13일 전 예매량…

|
[스포츠조선 조지영 기자] 제82회 베니스국제영화제 경쟁 부문 초청작이자 제30회 부산국제영화제 개막작인 스릴러 범죄 블랙 코미디 영화 '어쩔수가없다'(박찬욱 감독, 모호필름 제작)가 개봉을 13일 앞두고 이례적인 사전 예매량을 기록하며 뜨거운 화제성을 입증하고 있다.
특히 개봉을 13일 앞두고 16만9314장의 사전 예매량을 기록한 것은 이례적인 속도로, 관객들의 높은 기대감을 입증한다. 뿐만 아니라 CGV, 롯데시네마, 메가박스까지 멀티플렉스 3사에서도 압도적인 예매율 1위를 기록해 가을 극장가를 이끌 흥행주자의 탄생에 귀추가 주목된다.
'어쩔수가없다'는 올해 베니스영화제와 제50회 토론토국제영화제에서 프리미어 상영 이후 해외 유수 매체와 전 세계 영화 팬들로부터 뜨거운 호평을 이끌어내고 있다. 국경을 뛰어넘는 공감대부터 매력적인 배우들의 호연, 탄탄한 전개에 호평이 이어지고 있다.
이처럼 이례적인 사전 예매량 수치의 '어쩔수가없다'는 완성도 높은 프로덕션과 캐릭터들의 빈틈없는 시너지로 관객들에게 전율을 선사할 예정이다.
'어쩔수가없다'는 '다 이루었다'고 느낄 만큼 삶이 만족스러웠던 회사원이 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 지키기 위해, 어렵게 장만한 집을 지켜내기 위해, 재취업을 향한 자신만의 전쟁을 준비하며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 이병헌, 손예진, 박희순, 이성민, 염혜란, 차승원 등이 출연했고 '올드보이' '친절한 금자씨' '아가씨' '헤어질 결심'의 박찬욱 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 24일 개봉한다.
