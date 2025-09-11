스포츠조선

초심찾은 연상호 '얼굴' 진짜 일 낼까?..토론토 1721석 매진 월드 프리미어 성료

기사입력 2025-09-11 08:45


초심찾은 연상호 '얼굴' 진짜 일 낼까?..토론토 1721석 매진 월드 …

초심찾은 연상호 '얼굴' 진짜 일 낼까?..토론토 1721석 매진 월드 …

초심찾은 연상호 '얼굴' 진짜 일 낼까?..토론토 1721석 매진 월드 …

초심찾은 연상호 '얼굴' 진짜 일 낼까?..토론토 1721석 매진 월드 …

[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 제50회 토론토국제영화제에서 레드카펫과 월드 프리미어를 성황리에 마쳤다.

올해 토론토영화제 스페셜 프레젠테이션 섹션에 공식 초청된 '얼굴'이 월드 프리미어를 통해 전 세계 영화 팬들에게 최초로 공개되며 열띤 반응을 이끌어냈다.

현지시각 9일 저녁, 월드 프리미어에 앞서 진행된 레드카펫 행사에서 영화의 주역인 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현과 연상호 감독은 전 세계에서 모인 관객과 취재진들의 뜨거운 관심을 한 몸에 받았다.

'사이비' '지옥'에 이어 세 번째로 토론토영화제의 초청을 받은 연상호 감독을 비롯, '얼굴'의 주연 배우들은 토론토의 열기에 아낌없는 팬 서비스를 펼치며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

이어 프린세스 오브 웨일즈 극장(Princess of Wales Theatre)에서 진행된 월드 프리미어 상영은 1721석 전석이 가득 차며 연상호 감독과 배우들에 대한 높은 기대감을 실감케 했다. 특히 '얼굴'의 밀도 높은 미스터리와 배우들의 압도적인 연기 그리고 '태초의 연니버스'로 돌아간 연상호 감독의 연출력이 글로벌 관객들을 사로잡았고, 상영 후 환호와 박수갈채가 계속됐다는 후문이다.

'얼굴'은 월드 프리미어 상영 직후 진행된 국내 언론 시사회도 성황리에 마치며 뜨거운 호평을 얻고 있어 눈길을 끈다. 연상호 감독의 초기작을 연상시키는 날카로운 주제 의식을 담은 스토리와 배우들의 호연이 높은 평가를 받고 있는 것.

이처럼 국내외에서 쏟아지는 열띤 반응에 오늘(11일) 개봉한 '얼굴'에 대한 흥행 기대 또한 높아지고 있다.

'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.