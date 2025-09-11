초심찾은 연상호 '얼굴' 진짜 일 낼까?..토론토 1721석 매진 월드 …

|
[스포츠조선 조지영 기자] 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)이 제50회 토론토국제영화제에서 레드카펫과 월드 프리미어를 성황리에 마쳤다.
'사이비' '지옥'에 이어 세 번째로 토론토영화제의 초청을 받은 연상호 감독을 비롯, '얼굴'의 주연 배우들은 토론토의 열기에 아낌없는 팬 서비스를 펼치며 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.
이어 프린세스 오브 웨일즈 극장(Princess of Wales Theatre)에서 진행된 월드 프리미어 상영은 1721석 전석이 가득 차며 연상호 감독과 배우들에 대한 높은 기대감을 실감케 했다. 특히 '얼굴'의 밀도 높은 미스터리와 배우들의 압도적인 연기 그리고 '태초의 연니버스'로 돌아간 연상호 감독의 연출력이 글로벌 관객들을 사로잡았고, 상영 후 환호와 박수갈채가 계속됐다는 후문이다.
이처럼 국내외에서 쏟아지는 열띤 반응에 오늘(11일) 개봉한 '얼굴'에 대한 흥행 기대 또한 높아지고 있다.
'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.
