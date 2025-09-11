스포츠조선

'대장금' 급 신드롬..임윤아♥이채민 궁중 로맨스 제대로 '쌈' 싼다('폭군의 셰프')

기사입력 2025-09-11 09:37


'대장금' 급 신드롬..임윤아♥이채민 궁중 로맨스 제대로 '쌈' 싼다('폭군의 셰프')

[스포츠조선 조지영 기자] 로맨스 모드에 진입한 임윤아와 이채민의 변화가 시청자들의 심쿵을 부르고 있다.

tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(fGRD 극본, 장태유 연출)가 시대를 거슬러 한 공간에서 만난 셰프 연지영(임윤아)과 왕 이헌(이채민)의 관계성을 그리며 마카롱처럼 달콤한 설렘을 유발하고 있는 것. 이에 티격태격하다 정들어가고 있는 두 사람의 관계 변화 과정을 짚어봤다.

과거에 떨어진 연지영은 폭군 연희군의 사냥터에서 당대의 왕 이헌과 강렬한 첫 만남을 가졌다. 미래에서 가져온 고추장과 버터를 이용해 산나물과 함께 비빈 프렌치 비빔밥처럼 이헌은 매콤하면서도 중독적인 연지영의 매력에 금세 빠져들었고 연지영을 대역죄인이라 부르며 그녀를 향한 강한 집착을 보였다.

또한 연지영이 만든 수비드 스테이크와 사슴고기를 활용한 프랑스식 정통 코스 요리는 절대 미각을 가진 이헌의 취향을 완벽히 충족했다. 그 결과 연지영은 이헌의 기호를 맞춘 것은 물론 어머니에 대한 그리움까지 깨우며 수라간의 대령숙수로 임명됐다.

대령숙수 연지영이 만들어내는 음식들은 매번 이헌의 마음을 따뜻하게 데웠다. 심란한 감정을 달래기 위해 만들어준 된장 파스타부터 헛헛한 속을 채워준 따뜻한 치킨 수프, 겉모습이 아닌 본질을 봐야 한다는 교훈을 담은 우엉 튀김과 슈니첼까지 다양한 음식들의 이헌에게 진한 울림을 일으켰다.

이렇게 맛과 정성, 그리고 의미를 담은 연지영의 음식들은 이헌에게 이전과 다른 특별한 감정을 움트게 만들었다. 그중에서도 연지영이 이야기한 '망운록'을 기억하고 있던 이헌은 연지영이 만들어준 음식과 그날의 일을 함께 기록하는 자신의 일기에 '망운록'이라는 이름을 붙이며 그녀를 향한 깊은 애정을 드러냈다.

특히 매일 "죽고 싶은 것이냐"며 협박을 일삼던 이헌이 연지영의 마음을 풀어주기 위해 그녀를 위한 선물을 준비하고 작은 상처에도 안절부절하는 등 전과 확연히 달라진 태도가 흥미를 돋웠다. 연지영을 그저 대령숙수가 아닌 여인으로 대하고 있는 이헌의 이러한 직진이 연지영에게 어떤 영향을 미칠지 궁금해지고 있다.

이와 함께 연지영도 자신을 챙기는 이헌의 섬세함에 조금씩 흔들리고 있는 상황. 취한 김에 입을 맞춘 이헌의 행동에 내내 잠을 못 자기도 하고 이헌이 밥을 굶자 한껏 시무룩해하는 연지영의 모습은 그녀의 가슴 한켠에도 이헌의 존재가 스며들고 있음을 예감케 했다. 그러나 연지영에게는 홀로 남아 있을 아버지에 대한 생각과 집으로 돌아가겠다는 의지가 남아 있는 만큼 과연 연지영이 선택할 길은 무엇일지 관심이 집중되고 있다.


이처럼 '폭군의 셰프'는 맛과 정을 나누며 썸을 타고 있는 연지영과 이헌의 꽁냥꽁냥한 순간들로 보는 이들의 심장을 두근거리게 하고 있다. 세월을 거슬러 한 공간에서 얽히고설키게 된 두 사람의 인연이 어떠한 형태로 매듭을 짓게 될지 앞으로의 이야기가 기대를 모은다.

임윤아와 이채민의 달콤살벌 로맨스가 계속되고 있는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 13일 밤 9시 10분에 7회가 방송된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

