선우용여 딸, 'LA 한의사'로 대박났다더니 "스티븐 연과 이웃, 母 알…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 선우용여의 딸 최연제(본명 김연재)가 할리우드 스타 스티븐 연과 이웃이라고 밝혔다.
메이크업까지 받고 30년이나 회춘한 선우용여. 메이크업숍 직원 중에는 최연제에게 치료를 받고 자연임신에 성공한 사람도 있었다. 최연제는 LA에서 불임 치료 전문 한의사로 일하고 있다.
선우용여는 "우리딸이 치료해 줘가지고 임신했다"고 말했고 최연제는 "인공수정하려고 했는데 제가 한 3개월 치료하니까 자연임신이 됐다. 그래서 인공수정을 취소했다"고 밝혔다.
최연제는 "얘기하면서 사실 우리 엄마가 배우고 나는 예전에 노래 좀 했다는 얘기가 나왔다. 근데 엄마 얘기를 하니까 '순풍산부인과'를 알더라"라며 "그 분이 어렸을 때 '순풍산부인과'를 보면서 자랐다더라. 그래서 한국어를 좀 하는 거다. 그래서 너무 반가웠다"고 스티븐 연과의 인연을 밝혔다.
놀란 제작진은 "근처 사는 건 아니죠?"라고 물었고 최연제는 "근처 산다. 우리집 근처에 산다"고 스티븐 연과 이웃이라 밝혔다.
