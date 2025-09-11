스포츠조선

선우용여 딸, 'LA 한의사'로 대박났다더니 "스티븐 연과 이웃, 母 알더라"

기사입력 2025-09-11 09:44


선우용여 딸, 'LA 한의사'로 대박났다더니 "스티븐 연과 이웃, 母 알…

[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 선우용여의 딸 최연제(본명 김연재)가 할리우드 스타 스티븐 연과 이웃이라고 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '순풍선우용여'에서는 '선우용여 풀메이크업했더니 길거리 미국인들 난리 난 반응은?'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

딸, 아들을 보러 미국 LA로 간 선우용여. 할리우드에 가는 선우용여를 위해 제작진은 메이크오버를 약속했다. 딸 최연제와 함께 옷 쇼핑을 하러 갔지만 선우용여는 딸과 옷 취향이 달라 투닥거렸다.

메이크업까지 받고 30년이나 회춘한 선우용여. 메이크업숍 직원 중에는 최연제에게 치료를 받고 자연임신에 성공한 사람도 있었다. 최연제는 LA에서 불임 치료 전문 한의사로 일하고 있다.

선우용여는 "우리딸이 치료해 줘가지고 임신했다"고 말했고 최연제는 "인공수정하려고 했는데 제가 한 3개월 치료하니까 자연임신이 됐다. 그래서 인공수정을 취소했다"고 밝혔다.


선우용여 딸, 'LA 한의사'로 대박났다더니 "스티븐 연과 이웃, 母 알…
이어 두 사람은 LA 단골집이라는 딤섬 가게에 갔다. 최연제는 "내가 이 식당에서 포장을 해서 기다리고 있었고 내 뒤에 누가 와서 똑같이 기다리고 있더라. 딱 봤는데 아는 사람인 거다. 스티븐 연이었다"고 밝혔다.

최연제는 "얘기하면서 사실 우리 엄마가 배우고 나는 예전에 노래 좀 했다는 얘기가 나왔다. 근데 엄마 얘기를 하니까 '순풍산부인과'를 알더라"라며 "그 분이 어렸을 때 '순풍산부인과'를 보면서 자랐다더라. 그래서 한국어를 좀 하는 거다. 그래서 너무 반가웠다"고 스티븐 연과의 인연을 밝혔다.

놀란 제작진은 "근처 사는 건 아니죠?"라고 물었고 최연제는 "근처 산다. 우리집 근처에 산다"고 스티븐 연과 이웃이라 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

3.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

4.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

오승환 광주 은퇴투어의 하이라이트, 찔러도 피 안 날 것 같은 최형우가 울어버렸다 [광주 현장]

5.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.