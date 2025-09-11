[스포츠조선 백지은 기자] 남매 듀오 악뮤 이수현이 절친인 배우 김보라와 함께 폭풍 쇼핑을 즐겼다.
이수현은 10일 자신의 계정에 사진을 여러 장 게재했다. 그는 김보라의 추천으로 방문한 가게에서 신나게 쇼핑을 즐기고 있는 모습이다. 마스크와 목도리로 얼굴을 꽁꽁 감춘채 후드 티셔츠와 치마를 들어보이며 "뭐가 더 잘 어울리냐"고 묻는가 하면 마음에 드는 아이템을 골라놓고 "좋은 말 할 때 내 옷장으로"라며 즐거워하는 모습은 딱 20대 귀여운 청춘이다.
이수현은 최근 다이어트에 성공, 슬림해진 몸매를 드러내 화제를 모았다. 그는 오빠 이찬혁과 살림을 합친 뒤 해병대 출신인 이찬혁의 루틴을 따라 운동과 건강한 식단을 유지하며 자연스럽게 다이어트를 했다고 밝혔다. 그럼에도 비만치료제인 위고비 사용 의혹이 일자 "저 위고비 안했습니다. 굉장히 억울하네요. 마라탕이랑 엽떡(엽기 떡볶이) 참고 운동 열심히 하고 건강한 식습관 만들려고 매일매일 자신과 싸우는데 굉장히 억울합니다. 지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있습니다"라고 해명했다.