스포츠조선

"위고비 안했다" 악뮤 이수현, 다이어트 성공후 자신감 폭발…김보라와 폭풍쇼핑[SCin스타]

기사입력 2025-09-11 11:09





[스포츠조선 백지은 기자] 남매 듀오 악뮤 이수현이 절친인 배우 김보라와 함께 폭풍 쇼핑을 즐겼다.

이수현은 10일 자신의 계정에 사진을 여러 장 게재했다. 그는 김보라의 추천으로 방문한 가게에서 신나게 쇼핑을 즐기고 있는 모습이다. 마스크와 목도리로 얼굴을 꽁꽁 감춘채 후드 티셔츠와 치마를 들어보이며 "뭐가 더 잘 어울리냐"고 묻는가 하면 마음에 드는 아이템을 골라놓고 "좋은 말 할 때 내 옷장으로"라며 즐거워하는 모습은 딱 20대 귀여운 청춘이다.

이수현은 최근 다이어트에 성공, 슬림해진 몸매를 드러내 화제를 모았다. 그는 오빠 이찬혁과 살림을 합친 뒤 해병대 출신인 이찬혁의 루틴을 따라 운동과 건강한 식단을 유지하며 자연스럽게 다이어트를 했다고 밝혔다. 그럼에도 비만치료제인 위고비 사용 의혹이 일자 "저 위고비 안했습니다. 굉장히 억울하네요. 마라탕이랑 엽떡(엽기 떡볶이) 참고 운동 열심히 하고 건강한 식습관 만들려고 매일매일 자신과 싸우는데 굉장히 억울합니다. 지속 가능한 건강한 삶을 위해 정석으로 관리하고 있습니다"라고 해명했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'마약 파문' 박유천, 앙상한 팔 다리 '뼈말라' 노화 포착...팬들 충격

2.

"트랜스젠더 확인한다며 성관계 요구"…하리수, 연예계 성희롱 피해 폭로[SC이슈]

3.

'뇌종양 투병' 이의정, 결국 쓸개·목젖 제거 "사망설까지 나와" ('명사수')

4.

김남길 "내 출연료 맞추면 제작 불가"..무페이로 조째즈 MV 의리 출연 '훈훈'

5.

김종국, ♥아내 루머 입 열었다 "20세 연하, 헬스종사자 아냐…연애기간도 짧아"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'눈물 왈칵' 최형우, "사랑하는 나의 형님! 저에게 최고의 투수는 언제나 '오승환' 형님입니다"[광주현장]

2.

"초비상!" 손흥민 빠진 토트넘 연쇄 이동 가능성, '7000만 파운드 수비 핵심' 레알 마드리드 '최우선 타깃' 등극

3.

PS 희망 이대로 걷어차나…팬들도 외면했던 실책 행진, 250㎞ 원정길 출발도 미뤘다

4.

역대 9번째, 31년만에 2번째 선발 10승 4명 달성. 첫 9승→마지막 10승 손주영 "강 팀에 있어서 10승할 수 있었다. 야수들에게 감사하다"[잠실 인터뷰]

5.

손흥민 김민재 오현규에 이어 카스트로프까지, 도 넘은 독일축구...獨언론 '옌스 월드컵 때문에 소속팀 주전 입지 잃을수도'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.