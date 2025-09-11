박나래, 오랜 짝사랑♥ 양세찬에 적극 구애 "결혼하면 내가 벌면 돼" (…

|
[스포츠조선 조윤선 기자] 박나래가 '오랜 짝사랑' 양세찬에게 적극적으로 구애한다.
서초동 법조타운 일대를 둘러보던 세 사람은 서초동 맛프라 체크에 나선다. 박나래는 "서초동 법조인들의 식사를 책임지는 곳 중 한 곳이다. 일명 서푸코! 서초동 푸드 코드이다."라고 소개한다. 다양한 메뉴들이 준비된 이곳은 바쁜 직장인과 점심 후 배달 기사, 야근을 하는 직장인을 대상으로 운영되고 있다고 한다.
한식과 양식 등 다양한 메뉴를 맛본 세 사람은 푸드 코드 내 식당 매물을 소개한다. 보증금과 월세 가격을 들은 세 사람은 대단히 합리적인 가격이라고 소개하며, 메뉴만 잘 선정하면 이곳에서 대박 날 수 있다고 말한다.
박나래와 양세찬은 묘한 기류와 함께 송파구 문정동으로 향한다. 문정동에 도착한 박나래는 서울 동부권 법조단지를 소개하며 서울동부지방검찰청과 서울동부지방법원이 있어 인근에 법률 사무소가 쭉 늘어섰다고 알린다.
두 사람은 문정역 초역세권에 위치한 오피스텔을 소개한다. 이곳은 다양한 커뮤니티 시설이 마련되어 있다고 한다. 깔끔한 거실에선 시티 뷰를 감상할 수 있으며 미니멀한 주방과 방은 신혼 생활을 시작하기에 적당하다고 한다. 집을 둘러보던 박나래는 양세찬을 향해 "우리 같은 신혼부부들이 살기 너무 좋다."라고 말하자, 양세찬은 "왜 '우리'라는 말을 계속 붙이냐"며 경계심을 보인다. 이에 박나래는 굴하지 않고 "결혼하면, 넌 일하지마! 내가 벌면 되지~"라며 적극적으로 구애해 웃음을 유발한다.
대한민국 법조계의 중심! 서초동 임장은 오늘 밤 10시 MBC '구해줘! 홈즈'에서 공개된다.