'4혼' 박영규, 위자료만 세 번...김종국에 "벌어둔 돈 아끼지 말고 써" 조언 ('옥문아들')

기사입력 2025-09-11 12:49


[스포츠조선 조윤선 기자] '4혼' 박영규가 '초혼' 김종국에게 진심 어린 조언을 건넸다.

11일 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 '인생 선배 영규의 결혼 조언이 궁금하다면?' 선공개 영상을 올렸다.

영상에서 박영규는 김종국이 49세에 결혼하게 됐다고 하자 "굉장히 늦었다. 초혼이냐. 내가 49세 때 두 번째 결혼했다"고 고백해 웃음을 안겼다. 이에 김종국은 "난 한 번도 어렵다. 두 번 하실 때 한 번 간다"며 너스레를 떨었다.

박영규는 결혼 선배로서 조언해달라는 요청에 "내가 조언할 건 없다. 내 살아온 인생이 자랑스러운 건 아니다. 그냥 내 운명에 최선을 다했을 뿐이다. 어려움 닥쳤을 때 주저앉기 싫었고 그냥 열심히 극복하려고 노력했다"며 "헤어질 때도 비겁하게 안 하고 줄 거 다 줬다. 깨끗하고 뒷말 없게 화끈하게 다 해줬다"고 말했다.

이를 들은 김숙은 "이제 결혼하는 애한테 조언해주시는 거냐"라고 물었고, 김종국은 "줄 거 미리 모아놔야 되냐"며 웃음을 터뜨렸다. 그러자 박영규는 "혹시 벌어둔 돈 많이 있으면 그거 아끼지 말고 그냥 써라"라며 진심 어린 조언을 했다.


주우재는 "어디로 나가든 다 나갈 거니까"라며 깐족거렸고, 박영규는 "너 종국이한테 가끔 혼나지 않냐"며 울컥했다. 이에 주우재 "나보다 혼날만한 친구가 양세찬이다. 방금 옆에서 '그럼 선생님은 이거(위자료) 세 번 준 거냐'고 물어봤다"며 고자질했다.

박영규는 "그런 것(위자료) 때문에 벌어놓은 돈이 많이 없어지긴 했다. 근데 그거 이상 또 벌었다. 사람이 비겁하지 않게 돈을 쓰면 그만큼 대가가 온다"고 밝혔다. 또한 "아내를 얻으면 모든 걸 다 줘라. 금고 열쇠, (통장) 비밀번호도 줘라"라고 조언했다.

이에 김숙은 "모든 통장을 아내에게 다 맡겼냐"며 질문했고, 박영규는 "그렇지는 않다. 내가 살아보니까 조심스럽게도 하다"고 답해 웃음을 자아냈다. 그러면서 "내가 하는 얘기는 다 주라는 건 아니고 그런 마음으로 살라는 뜻이다. 쭈뼛쭈뼛하지 말라는 거다"라고 강조했다.

