김대호, 집 한가운데 모래사장 만들었다 "치울 생각하면 아무것도 못해" ('나혼산')

기사입력 2025-09-12 08:18


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] MBC '나 혼자 산다'에서 김대호가 로망 하우스인 '대호하우스 2호'에 모래로 가득한 '대운대(대호+해운대)'를 개장한다. 오직 로망 실현에 올인한 그의 광기 어린 모습이 시선을 강탈한다.

오늘(12일) 방송되는 MBC '나 혼자 산다'(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 김대호가 '대호하우스 2호'에 자신만의 해변인 '대운대'를 개장한다.

공개된 사진 속에는 김대호가 자신의 로망 하우스인 '대호하우스 2호'의 중정에 하얀 모래를 쏟아붓는 모습이 담겨 눈을 의심케 한다. 그는 '대호하우스 2호'를 만들면서 세부의 하얀 백사장을 곁에 두고 즐기고 싶다는 로망을 가졌다고 밝히며, 무려 20박스에 달하는 모래로 자신만의 해변 '대운대'를 완성한다.

"치울 걱정하면 아무것도 못 해요!"라며 로망 실현에 대한 확고한 소신을 밝힌 김대호. 중정을 가득 채운 모래를 만지며 광기 어린 눈빛을 발산하는 김대호의 표정에서 그의 진심이 느껴진다. 또한 그는 모래 위에 커다란 라탄 파라솔까지 설치해 해변 분위기를 끌어올린다.

김대호는 상의를 벗고 모래 찜질을 하며 중정의 천창 아래에서 일광욕을 즐기는가 하면, 스쿼트와 푸시업 등 운동으로 '머슬 비치' 분위기를 자아내 폭소를 유발한다. 격한 운동을 하고 열을 올린 김대호가 모래 범벅이 된 모습으로 지쳐 쓰러진 장면도 눈길을 모은다.

그런가 하면 김대호는 세부가 부럽지 않은 '대운대' 피서 한 상으로 늦여름 휴가를 만끽한다. 자신만의 레시피로 만든 '닭날개뱅뱅'과 '자몽 칵테일'까지, 로망의 끝판왕을 보여줄 김대호의 하루에 기대가 쏠린다.

'대호하우스 2호'의 '대운대' 개장 현장은 오늘(12일) 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.

한편 '나 혼자 산다'는 1인 가구 스타들의 다채로운 무지개 라이프를 보여주는 싱글 라이프 트렌드 리더 프로그램으로 많은 사랑을 받고 있다.

