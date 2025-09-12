미야오·아홉·올데프·키키·킥플립·클유아·하투하, 그리고 SMTR25…최고…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 차세대 최고의 K팝 별을 꿈꾸는 신인 아이돌들이 2025 KGMA에 등장한다.
아홉(스티븐, 서정우, 차웅기, 장슈아이보, 박한, 제이엘, 박주원, 즈언, 다이스케)은 SBS 오디션 프로그램 '유니버스 리그'를 통해 탄생한 보이그룹으로 지난 7월 발표한 첫 EP '후 위 아'로 초동 36만 985장을 달성하며 역대 보이그룹 데뷔 음반 초동 5위에 오르는 등 뚜렷한 성과를 냈다.?
올데이 프로젝트(애니, 타잔, 베일리, 우찬, 영서)는 지난 6월 더블 타이틀곡 '페이머스'와 '위키드'로 데뷔 즉시 음원 차트 1위에 오르는 등 가요계에 파란을 일으킨 혼성 그룹이다. 감각적인 음악과 스타일리시한 퍼포먼스로 국내는 물론 글로벌 팬심을 사로잡은 이들은 혼성 그룹이 낼 수 있는 최고의 시너지를 보여주며 '탈 신인급' 독보적 기세를 이어가고 있다.?
킥플립(계훈, 아마루, 동화, 주왕, 민제, 케이주, 동현)은 올해 1월 첫 등장한 가요계 샛별로 데뷔 반년 만에 미국 대형 음악 축제 '롤라팔루자 시카고' 무대에 오르며 'K팝 루키'의 위상을 톡톡히 입증했다. 오는 22일 미니 3집 '마이 퍼스트 플립'을 발표, 올해만 세 번의 공식 활동에 나선다.?
클로즈 유어 아이즈(전민욱, 마징시앙, 장여준, 김성민, 송승호, 켄신, 서경배)는 지난해 방송된 JTBC 오디션 프로그램 '프로젝트 7'으로 탄생한 다국적 보이그룹이다. 지난 4월 데뷔곡 '내 안의 모든 시와 소설은'이 발매 6일 만에 음악방송 정상에 오르며 2020년대 데뷔한 보이그룹 중 최단기간 음악방송 1위라는 기록을 세웠다.
하츠투하츠(지우, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 카르멘, 예온)는 SM엔터테인먼트가 5년 만에 선보인 걸그룹으로 데뷔 전부터 주목 받았다. 지난 2월 발표한 데뷔 싱글 '더 체이스'가 40만 장 이상 팔리면서 걸그룹 데뷔 음반 초동 판매량 역대 1위 성적으로 차세대 대표 걸그룹으로 떠올랐다. 지난 6월 발표곡 '스타일'로 롱런 중이다.?
2025 KGMA 라인업에는 SM엔터테인먼트 차세대 주자로 활약할 남자 연습생 25인으로 구성된 프로젝트 팀 SMTR25도 이름을 올렸다. 앞서 'SM타운 라이브 2025' 및 '2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈'에서 완성도 높은 무대로 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받은 바 있다. 이들이 국내에서 공식 무대에 서는 건 KGMA가 최초다. SMTR25에서 SM 신인 남성아이돌 데뷔조가 나올 예정인 만큼 이들의 첫 무대에 국내외 K팝 팬들의 관심이 상당할 전망이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com