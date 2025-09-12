韓 데뷔 앞둔 '하이브 글로벌 그룹' &TEAM에 쏠리는 기대… 방시혁 …

|
[스포츠조선 고재완 기자] 다음달 28일 한국에서 정식 데뷔하는 '하이브 글로벌 그룹' &TEAM(앤팀)을 향한 국내 팬들의 반응이 폭발적이다. 팬들은 "세계로 향하는 &TEAM과 앞으로도 같이 달리겠다"라며 응원의 목소리를 높이고 있다.
&TEAM(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 최근 개최된 데뷔 3주년 기념 이벤트에서 한국 미니 1집 'Back to Life'로 K-팝 본진 상륙을 선언했다. 이 순간은 유튜브 라이브로 생중계됐고, 이후 업로드된 영상은 11일 기준 조회수 20만에 달했다.
&TEAM은 일본에서 이미 뚜렷한 성과를 거뒀다. 지난 4월 발매한 세 번째 싱글 'Go in Blind'로 누적 출하량 100만 장을 돌파, 일본레코드협회로부터 '밀리언' 인증을 획득했다. 또한 첫 아시아 투어로 약 10만 명의 관객을 모았고, 서울 잠실실내체육관 단독 공연도 전석 매진되며 이들의 가파른 성장세를 입증했다.
일본에서의 인지도와 팬덤 규모는 한국 데뷔를 더욱 기대하게 만든다. 지난 5월 오리콘이 발표한 'K-팝·글로벌 그룹 조사'에서 &TEAM은 인지도 37.5%로 1위를 기록했다. 이들은 일본 내 방송 출연만 300회 이상을 이어오며 인기 몰이에 성공했다. 하이브 최초의 해외법인 현지화 그룹이자 방시혁 의장의 전폭적인 지원 속 일본에서 데뷔한 &TEAM이 K-팝 본진에서 어떤 성과를 낼지 주목되는 이유다.
|
하이브는 '하이브 2.0' 전략을 통해 각국의 문화와 특성을 반영한 현지 레이블 운영, 다양한 장르 확장을 통한 시장 다변화를 강조해 왔다. 방시혁 의장 또한 "K-팝의 성공 방식을 다른 장르와 지역에도 이식해 음악산업의 패러다임을 바꿔야 한다"고 밝힌 바 있다.
팬들의 뜨거운 성원 속에서 &TEAM은 "한국 데뷔를 계기로 더 넓은 세상, 더 멀리까지 &TEAM의 매력을 전할 수 있기를 바란다. 그 행보를 루네(LUNE, 팬덤명)와 함께하고 싶다"고 전했다.
소속사 YX 레이블즈는 "&TEAM은 '늑대 DNA'를 바탕으로 한 뚜렷한 팀 정체성과 글로벌 팬덤과의 교감을 통해 K-팝 본진에서 새로운 가능성을 보여줄 준비를 마쳤다"고 말했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com