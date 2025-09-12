스포츠조선

김성령, 하삼동커피와 선한영향력 확장…"작은 나눔이 큰 울림이 되길" [고재완의 ShowBIZ]

기사입력 2025-09-12 09:44


김성령, 하삼동커피와 선한영향력 확장…"작은 나눔이 큰 울림이 되길" […

[고재완의 ShowBIZ] 배우 김성령이 선한영향력가게 의장의 행보를 이어가며 의미있는 협력에 나섰다.

지난 3일, 배우 김성령이 의장을 맡고 있는 사단법인 선한영향력가게가 전국 가맹점을 보유한 커피 프랜차이즈 하삼동커피와 3자 업무협약을 체결했다고 발표했다.

이날 협약식에는 김성령 의장을 비롯해 하삼동커피 전국가맹점주협의회 원준배 회장, 하삼동커피 브랜드 모회사인 주식회사 하삼동의 박성준 회장이 참석했다.

김성령은 2021년부터 선한영향력가게 캠페인을 이끌며 꾸준한 사회공헌 활동을 펼쳐왔다. 이 캠페인은 전국의 소외계층 및 결식우려 아동들에게 댓가 없는 나눔을 실천하는 사회공헌 프로그램으로, 급식카드를 소지한 아동에게 무상으로 음료와 식사를 제공하는 것이 핵심이다.

연기자로서의 활동과 병행하며 사회적 가치 실현에 앞장서온 김성령의 노력은 이번 협약을 통해 더욱 확산될 전망이다. 특히 전국 단위의 프랜차이즈와 손잡음으로써 지역별 나눔 네트워크 구축이 가능해졌다는 점이 주목받고 있다.

이번 협약을 통해 하삼동커피 전국 매장들이 지역사회 나눔 거점으로 활용된다. 하삼동커피 측은 가맹점주들의 원활한 참여를 위해 선한영향력가게 입회비 전액을 본사에서 지원하기로 했으며, 다수 매장이 자발적 참여 의사를 밝혔다고 전했다.

또한 하삼동커피는 이날 선한영향력가게에 후원금 1천만 원을 전달하며 김성령의 사회공헌 활동에 대한 지원 의지를 구체적으로 표현했다.

연예계에서 지속적이고 실질적인 사회공헌 활동을 이어가는 김성령의 행보는 업계 내에서도 모범 사례로 평가받고 있다.


단순한 일회성 기부가 아닌 체계적인 캠페인 운영과 지속 가능한 사회공헌 모델을 구축했다는 점에서 의미가 크다.

김성령은 "작은 나눔이 큰 울림이 되어 아이들에게 희망을 전할 수 있다면 그것만으로도 보람"이라며 "앞으로도 더 많은 기업과 개인이 함께할 수 있는 선한 영향력의 확산에 힘쓰겠다"고 소감을 밝혔다.

이번 협약을 계기로 김성령과 선한영향력가게는 하삼동커피와 함께 전국 단위의 아동 지원 네트워크를 구축하고, 지역사회 밀착형 사회공헌 모델의 새로운 기준을 제시할 예정이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

2.

정동원, 무면허 운전 두달만 불법 오토바이 주행…"5억 협박 받고 1억 건네"[종합]

3.

윤일상, 유승준에 손절 당할 각오 "연락 끊겨도..'병역 기피' 진짜 잘못"

4.

'미나♥' 류필립, 中서 삭힌 병아리 통째로 먹었다.."현지인도 잘 못 먹는 음식"

5.

저스디스, 또 이찬혁 저격…진짜 안멋진 힙합 어그로[SC이슈]

연예 많이본뉴스
1.

'유방암 투병' 이성미, 건강식 믿었는데 "독 먹고 있다" 충격

2.

정동원, 무면허 운전 두달만 불법 오토바이 주행…"5억 협박 받고 1억 건네"[종합]

3.

윤일상, 유승준에 손절 당할 각오 "연락 끊겨도..'병역 기피' 진짜 잘못"

4.

'미나♥' 류필립, 中서 삭힌 병아리 통째로 먹었다.."현지인도 잘 못 먹는 음식"

5.

저스디스, 또 이찬혁 저격…진짜 안멋진 힙합 어그로[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

"토트넘서 경질될 줄 알았어" '손흥민 첫 우승 합작' 포스테코글루의 충격 고백…노팅엄 첫 기자회견 "레비, 트로피 선물→보답 끝"

2.

'팬들이 포기했다' KIA 가장 무서운 현실 마주했다…역사적 시즌, 광주만 유일하게 관중 줄었다

3.

키움, 순식간에 KBO 가장 중요한 팀이 돼버렸다, 한화-LG '불가사의한' 인연 때문에...

4.

"솔직히 초조하더라" 대기록은 무념무상 최정도 뒤흔든다…韓최다홈런의 남자, 또한번 'KBO 최초'에 이름 새겼다 [대구레코드]

5.

"15승 할 거 같아요" 팬의 응원이 현실로 됐다…"그 말에 꽂혔어요"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.