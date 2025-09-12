이영애, '불후의 명곡' 뜬다 "무대 서려고 노래 연습, 목 쉬었다"

스포츠조선

기사입력 2025-09-12 09:58


[스포츠조선닷컴 이우주 기자] KBS '불후의 명곡'에 국민 배우 이영애가 뜬다. 이영애는 데뷔 이래 처음으로 '불후의 명곡'에 출연하며 6팀의 아티스트는 물론 명곡판정단과 소통하며 유쾌한 매력을 뽐낸다.

KBS2 '불후의 명곡'(연출 박형근 김형석 최승범/이하 '불후')은 14년 가까이 동시간 시청률 1위를 차지하고 있는 명실상부 최고의 음악 예능 프로그램. 오는 13일(토) 방송되는 '불후의 명곡'은 '배우 이영애, 불후의 명작' 편이 시청자를 찾는다.

이번 '배우 이영애, 불후의 명작' 편의 주인공인 이영애는 1990년대 광고 모델 데뷔 이후 드라마 '대장금' 등 한류 열풍을 이끌며 국민적인 사랑을 받았다. 또, 영화 '친절한 금자씨'를 통해 파격적인 연기 변신에도 성공하며 우리 나라를 대표하는 '국민 배우'로 자리매김했다.

이영애의 이번 '불후' 출연은 30년 만에 KBS 예능 나들이로도 큰 주목을 받고 있다. 데뷔 후 처음으로 '불후'에 출연한 이영애는 "KBS 간판 프로그램인 만큼 오랫동안 봐 왔고, 저희 온 가족도 함께 즐기고 있다"라며 남다른 애정을 드러낸다. 이와 함께 이영애는 빼놓을 수 없는 유행어 '너나 잘하세요'를 2025년 버전으로 선보이며 유쾌한 매력을 발산하기도.


뿐만 아니라, 이영애는 이번 특집에 앞서 실제로 노래 연습을 했다고 밝혀 이목을 끈다. 제작진으로부터 노래 제안을 받았다고 밝힌 이영애는 "(무대에 서기 위해) 노래 연습까지 했지만, 한 번 하고 목이 완전 쉬었다. '아무나 가수 하는 게 아니구나' 생각했다"면서 "앞으로 노래는 듣는 걸로만"이라고 덧붙여 폭소를 자아낸다. 특히 이날 이영애는 당시 연습했던 노래를 수줍게 선보여 현장을 술렁이게 했다는 후문.

한편, 이번 '배우 이영애, 불후의 명작' 편에는 각 장르를 대표하는 홍경민, 차지연&김다현, 육중완밴드, 포레스텔라, W24, STAYC 등 여섯 팀이 출격해 무대를 꾸민다. 홍경민은 이영애 모녀가 좋아하는 DAY6의 '한 페이지가 될 수 있게'를, 차지연&김다현은 '오나라'+'하망연'으로 이영애 맞춤곡을 선보인다. 육중완밴드는 이영애 주연의 영화 '봄날은 간다'의 OST인 김윤아의 '봄날은 간다'를, 완전체로 돌아온 포레스텔라는 이영애를 위한 헌정곡으로 양희은의 '꽃병'을 선곡하며 이들만의 색깔로 펼쳐낸다. W24는 빛과 소금의 '샴푸의 요정'으로 이영애의 아름다움을 노래하고, STAYC는 이영애의 '금자씨'가 떠오르는 남일해의 '빨간 구두 아가씨'로 인상적인 무대를 선사한다

이처럼 유쾌한 이영애의 매력과 6팀의 아티스트들의 환상적인 무대를 볼 수 있는 '배우 이영애, 불후의 명작' 편은 오는 13일(토) 전파를 타고 시청자를 찾는다.

매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.

