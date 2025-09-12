이세영, 차은우와 한솥밥...판타지오와 전속계약 체결 [공식]

|
[스포츠조선닷컴 이우주 기자] 배우 이세영이 판타지오와 새 출발을 알렸다.
특히 이세영은 드라마 '옷소매 붉은 끝동'과 '열녀박씨 계약결혼뎐'을 통해 '사극 여신', '사극 불패'라는 수식어를 얻으며 큰 사랑을 받았고, 지난해 쿠팡플레이 '사랑 후에 오는 것들'과 MBC 금토드라마 '모텔 캘리포니아'에서도 섬세한 감성 열연으로 시청자들을 매료시킨 바 있다. 최근에는 디즈니+ '재혼황후'의 출연 소식을 전하며 계속해서 다양한 장르에서의 활발한 활동을 예고했다.
한편 전속 계약 체결 소식과 함께 공개된 이세영의 셀프 사진도 눈길을 끈다. 사진 속 이세영은 베이직한 화이트 셔츠와 청바지로 단정하면서도 내추럴한 분위기를 자아내 셀프 사진 이상의 완성도를 선보였다. "welcome to fantagio" 문구가 적힌 티아라 케이크와 함께 찍은 사진은 이세영 특유의 사랑스러운 매력을 발산하는 것은 물론 새로운 시작에 대한 설렘과 기대가 담겨있다.
이세영과 전속계약을 체결한 ㈜판타지오는 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 아스트로, 이창섭 등 다양한 아티스트들이 소속된 매니지먼트사로, 영화 및 드라마 제작, 해외 공연 사업 등 다방면에서 영향력을 넓혀가고 있다.
