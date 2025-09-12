스포츠조선

박명수, '주 4.5일제' 소신발언..."인구도 없는데 시간까지 줄이면 어쩌나"

기사입력 2025-09-12 12:51


박명수, '주 4.5일제' 소신발언..."인구도 없는데 시간까지 줄이면 …

[스포츠조선닷컴 김준석 기자] 개그맨 박명수가 최근 화두로 떠오른 주 4.5일제 도입에 대해 소신을 밝혔다.

12일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'의 코너 '검색N차트'에는 방송인 전민기가 출연해 주 4.5일제와 관련된 이야기를 나눴다.

이날 전민기는 "21년 만에 금요일 점심 퇴근을 할 수도 있다"며 주 4.5일제 논의에 대해 언급했다.

전민기는 "어릴 때는 토요일까지 일했다. 토요일 12시에 일이 끝나면 그것도 좋다고 생각했었다"고 회상했다.

이에 DJ 박명수는 "토요일 12시에 끝나면 집에 가서 밥 먹지 않았나. 그렇게 했기 때문에 지금 이렇게 사는 게 아닌가 싶다. 당시에는 힘들었지만, 열심히 살았기 때문에 지금이 있는 것"이라고 말했다.

전민기는 "우리나라 연평균 근로시간이 1904시간으로 OECD 평균보다 185시간 많다. 주 4.5일제 논의가 급물살을 탄 건 코로나19 이후 유연근무·원격근무가 확산됐기 때문"이라고 설명했다.

이어 "여론은 우호적이다. 국민 61%가 찬성하지만 반대 측에서는 임금 삭감과 노동 생산성 한계를 지적한다"고 전했다.

그러자 박명수는 "인구도 없는데 이것까지 줄이면 어떡하냐"며 부정적인 시각을 드러냈다.


이어 "허비하는 시간이 많다는데 허비를 안 하면 된다. 저희는 프리랜서라 추석에도 일한다. 시대 흐름에 맞춰 나가서 운동하는 것도 나쁘지 않지만, 그래도 기업들 입장도 있다"고 소신을 밝혔다.

박명수는 마지막으로 "이런 건 충분한 논의가 필요하다. 경기도 좋지 않은 상황에서 기업이 살아야 우리도 산다. 일하는 분들의 환경에 맞게 대화로 풀어야 한다"고 강조했다.

narusi@sportschosun.com

