웬디, 골반 포인트 안무비법 전수 "직접 나섰다"…大혼돈의 10CM(쓰담…

[스포츠조선 고재완 기자] 가수 웬디가 골반 포인트 안무 비법을 전수한다.
이날 웬디는 다양한 영상에서 남다른 끼를 표출해 온 십센치를 위해 '간드러지는 귀여움'을 전수한다. 웬디는 귀여움을 극대화하는 창법과 함께 골반을 활용하는 포인트 안무를 직접 가르쳐주며 십센치의 혼을 쏙 빼놓는다. 또한 웬디는 능수능란하게 토크를 이끌어가는 십센치에게 "최고의 MC"라고 극찬하며 크게 감탄하는데, 과연 웬디를 흐뭇하게 만든 십센치의 탁월한 진행 멘트는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.
터치드 윤민은 과거 입시곡으로 센치한 하하의 '찹쌀떡'을 불렀다는 사실을 공개하며, 십센치가 '터치드의 은인이자 아버지'로 등극한 특별한 이유를 전한다. 이어 윤민은 전 세계적 인기를 모은 '케이팝 데몬 헌터스'의 'Golden(골든)'을 커버하며 "골든까진 안 되지만 쇠맛 나는 실버로 록 버전을 선보이겠다"는 재치 있는 멘트와 폭발적인 가창력을 드러냈다는 후문. 십센치가 "실버보다 훨씬 강력한 다이아몬드"라며 극찬을 쏟아낸 터치드의 화끈한 무대는 이날 본방송을 통해 확인할 수 있다.
