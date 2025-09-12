올데프 애니, 놀라운 신세계 DNA…200만원짜리 머리띠 하니 외할머니 …

백지은 기자
기사입력 2025-09-12 13:15
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"유승준 병역기피 배신, 말도 안되는 선택"…윤일상 '나락' 건 저격, 유승준 반성할까[SC이슈]
'허각 형' 허공, '2번째 음주운전' 오보도 억울한데…"행사까지 끊겨"
신지, 성형의혹 공식입장 "광대-턱 돌려깎기, 코수술 안했다…억울해"[SC이슈]
김희선 와인, 2시간 완판 흥행 돌풍…지드래곤 뛰어넘는 ‘대세 입증’
김성은 부모, ♥정조국과 결혼 반대 고백 "15일 말 안 해, 달갑지 않았다"
"건방 떠는 사람 싫다" 삼성 선수들도 울렸다, 왜 최형우는 오승환에 이토록 진심일까
'600만 소국의 기적, 3억 대국의 눈물'…신태용이 쌓은 탑 와르르 "인니 탈락→역대급 추락"
허웅과 허훈. 함께 선다. KBL 미디어데이, 10개구단 대표선수 2명 라인업 최종발표
초반 리드가 더 무섭다. 11패중 7번이 역전패라니. 방심의 결과인가 '4:0→4:6 열패' 어느덧 한화와 3.5G차[SC 포커스]
'가나초콜릿 50주년 맞이' 롯데자이언츠, 롯데웰푸드와 함께하는 '가나초콜릿 매치데이'