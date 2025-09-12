올데프 애니, 놀라운 신세계 DNA…200만원짜리 머리띠 하니 외할머니 …

스포츠조선

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 올데이프로젝트 애니가 외할머니를 꼭닮은 외모를 뽐냈다.

애니는 11일 자신의 계정에 별다른 멘트 없이 사진을 여러 장 게재했다. 공개된 사진에서 애니는 명품 브랜드 C사의 시어린 헤어밴드를 착용하고 있다. 이 헤어밴드는 온라인상에서 200만원이 넘는 가격에 판매되고 있는 제품이다.

애니는 블랙 재킷을 걸치고 시크한 무드를 연출하는 한편, 민소매 티셔츠만 입고 역동적인 포즈를 취하며 스포티한 매력을 뽐내기도 했다. 특히 그는 외할머니인 이명희 신세계 총괄회장의 젊은 시절과 놀랍도록 닮은 외모를 뽐내 눈길을 끌었다.

네티즌들은 '역시 럭셔리하다' '장난스러운 모습도 귀엽다' '너무 예쁘다'며 뜨거운 반응을 보였다.

애니는 이명희 회장의 손녀이자, 정유경 신세계 회장의 딸이다.

애니가 속한 올데이프로젝트는 데뷔와 동시에 타이틀곡 '페이머스'로 멜론 톱100 1위를 차지했으며, Mnet '엠카운트다운', MBC '쇼! 음악중심' 등 음악방송에서도 1위를 휩쓰는 등 큰 인기를 끌고 있다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

