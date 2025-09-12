‘에스콰이어’ 끝낸 이진욱, 런던서 가을 남자 완벽 소화…클래스가 다르다…

스포츠조선

기사입력 2025-09-12 14:05


[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이진욱이 런던 한복판에서 성숙한 가을 남자의 매력을 뽐냈다.

이진욱은 11일 자신의 SNS를 통해 한 패션 브랜드와 함께한 화보 컷을 공개했다. 사진 속 그는 브라운 케이블 니트에 베이지 카고 팬츠, 블랙 로퍼를 매치해 깔끔하면서도 고급스러운 분위기를 자아냈다. 고풍스러운 런던 건축물을 배경으로 여유롭게 거리를 거닐고, 야외 카페에서 한적한 시간을 즐기는 모습은 성숙한 가을 남자의 여유와 품격을 보여줬다.

이진욱은 최근 종영한 JTBC 금토드라마 '에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들'에서 냉철하면서도 뛰어난 실력을 지닌 변호사 윤석훈 역을 맡아 호평을 받았다. 카리스마와 섬세함을 동시에 드러낸 연기로 존재감을 각인시키며 또 한 번 배우로서의 입지를 다졌다.
