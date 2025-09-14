태민, 오늘(14일) 신곡 '베일' 벗었다…깊어진 서사와 강렬한 감성

|
[스포츠조선 정빛 기자] 샤이니(SHINee) 멤버이자 독보적인 솔로 아티스트 태민의 스페셜 디지털 싱글 'Veil(베일)'이 13일 0시 공개됐다.
타이틀곡인 'Veil'은 금기를 깨고 피어오르는 열병과도 같은 욕망을 정면으로 마주하는 듯한 강렬한 곡이다. 날카로운 질감과 묵직한 비트가 긴장감을 끝까지 끌어올리며, 한 번 빠지면 벗어날 수 없는 중독적 매력을 발산한다. 단순한 유혹의 노래가 아닌, 욕망과 두려움 사이를 오가는 내면의 고백을 가사에 담았다.
함께 수록된 'FINALE'는 섬세한 피아노 선율과 웅장한 스트링 편곡이 어우러진 발라드로, 사랑과 이별의 끝을 극적으로 그려내며 장대한 서사를 담은 곡이다. 곡의 절정에 이르는 감정을 태민 특유의 섬세한 보컬로 호소력 짙게 표현하였으며, 마치 한 편의 드라마를 보는 듯한 몰입감을 선사한다.
태민은 이후 9월 20일~21일 사가, 10월 4일~5일 시즈오카, 11월 29일~30일 치바, 12월 24일~25일 효고 등에서 투어를 이어간다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com