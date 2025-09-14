♥이채민 덕에 목숨 구했는데..임윤아, 피 튀기는 요리 경합에 또 위기(…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 임윤아에게 또 다시 위기가 찾아온다.
특히 직접 고추를 말리고 빻아 고추장을 만드는 것은 물론 압력솥을 만들기 위해 지방 원정까지 다녀오는 등 온 정성을 쏟아부었다. 그러나 사신과 함께 온 명나라 숙수들 역시 비범한 고수들로 정평이 나 있기에 연지영과 선임 숙수들이 과연 이들을 상대로 승리를 거둘 수 있을지 주목된다.
그런 가운데 공개된 사진 속에는 드디어 막이 오른 두 나라의 대결이 엿보여 기대감을 급상승시킨다. 날카로운 눈빛으로 고기를 써는 연지영과 예사롭지 않은 얼굴로 칼을 쥐고 있는 명나라 숙수 당백룡(조재윤)의 모습이 맞붙어 더욱 긴장감을 높이고 있다.
한편, '폭군의 셰프'는 그간 대령숙수 연지영이 만들어내는 다양한 음식들로 국내외 시청자들의 입맛을 돋우고 있다. 우리나라의 전통 음식과 현대식 조리 기법이 결합된 다양한 퓨전음식이 등장한 만큼 이번 경합에서는 어떤 요리가 나올지 기대되고 있다.
'숙수 3인방' 임윤아, 김광규, 홍진기의 예측불허 국제 요리 서바이벌의 향방은 오늘(14일) 밤 9시 10분에 방송되는 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프' 8회에서 확인할 수 있다.
