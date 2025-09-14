'끔찍하다' 팔리냐, '살인태클'에 양말 찢기고 피 철철…토트넘, 웨스트…

|
[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 미드필더 주앙 팔리냐가 하마터면 큰 부상을 당할 뻔했다.
영국 일간 '데일리메일'은 "팔리냐가 얼마나 끔찍한 부상을 당할 뻔했는지를 보여준다"라고 말했다. 팔리냐는 치료를 받고 돌아와 90분 풀타임 소화했다.
제러드 질렛 주심은 수첵에게 곧장 다이렉트 퇴장을 명했다.
토트넘은 전반 크리스티안 로메로의 헤더 득점이 비디오판독시스템(VAR) 판독을 거쳐 취소되는 불운을 겪었으나, 사르의 골로 확실한 기선을 제압했다.
수적 우위까지 점한 토트넘은 후반 12분 루카스 베리발의 그림같은 헤더로 달아났고, 후반 19분 미키 판 더 펜의 쐐기골로 3대0 완승을 따냈다. 지난 여름 라이프치히에서 영입한 네덜란드 플레이메이커 사비 시몬스는 사르의 선제골을 도우며 데뷔 공격포인트를 기록했고, 웨스트햄에서 토트넘으로 이적한 가나 출신 윙어 모하메드 쿠두스는 이날 90분 풀타임 출전하며 팀 승리에 기여했다. 1골 1도움을 올린 '꽃미남' 베리발이 경기 최우수선수로 뽑혔다.
올 시즌 토마스 프랭크 감독에게 새롭게 지휘봉을 맡긴 토트넘은 초반 4경기에서 3승1패 승점 9를 따내는 상승세로 선두권으로 치고 올라섰다.
같은 날 앙제 포스테코글루 전 토트넘 감독이 이끄는 노팅엄 포레스트를 3대0으로 대파한 아스널(승점 9)과 승점 동률을 이뤘지만, 득실차에서 1골 밀려 2위에 랭크했다.
지난시즌 포스테코글루 감독 체제에서 17위에 처한 것과 비교하면, 180도 달라진 행보다.
반면 그레이엄 포터 감독이 이끄는 웨스트햄은 2연패 및 시즌 3패째를 당하며 강등권인 18위로 추락했다. 같은 런던을 연고지로 하는 팀에 패한 거라 데미지는 더 클 수밖에 없다.
현지에선 웨스트햄이 최근 홈 7연속 무승에 빠진 후, 포터 감독이 경질될 가능성이 크다고 관측하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com
