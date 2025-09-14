'끔찍하다' 팔리냐, '살인태클'에 양말 찢기고 피 철철…토트넘, 웨스트…

스포츠조선

'끔찍하다' 팔리냐, '살인태클'에 양말 찢기고 피 철철…토트넘, 웨스트햄전 3-0 완승으로 '참교육'

기사입력 2025-09-14 12:47


14일 웨스트햄전에서 토마스 수첵의 태클에 정강이를 다친 주앙 필리냐. 양말이 찢어질 정도로 태클이 깊었다. 중계화면

중계화면

중계화면

[스포츠조선 윤진만 기자]토트넘 미드필더 주앙 팔리냐가 하마터면 큰 부상을 당할 뻔했다.

팔리냐는 14일(한국시각) 영국 런던의 런던스타디움에서 열린 웨스트햄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4라운드 원정경기에서 후반 9분 웨스트햄 미드필더 토마스 수첵에게 '살인 태클'을 당했다.

팔리냐는 경합 상황에서 정강이를 향한 수첵의 높은 태클을 당한 뒤 고통을 호소했다. 중계사 '스카이스포츠' 중계화면상에는 팔리냐의 양말이 크게 찢어져 정강이 보호대가 노출되고, 피가 나는 모습이 찍혔다.

영국 일간 '데일리메일'은 "팔리냐가 얼마나 끔찍한 부상을 당할 뻔했는지를 보여준다"라고 말했다. 팔리냐는 치료를 받고 돌아와 90분 풀타임 소화했다.

제러드 질렛 주심은 수첵에게 곧장 다이렉트 퇴장을 명했다.


모하메드 쿠두스. AFP연합뉴스
웨스트햄은 토트넘이 후반 2분 파페 사르의 선제골로 1-0 앞선 시점에 선수 한 명을 퇴장으로 잃었다.

토트넘은 전반 크리스티안 로메로의 헤더 득점이 비디오판독시스템(VAR) 판독을 거쳐 취소되는 불운을 겪었으나, 사르의 골로 확실한 기선을 제압했다.

수적 우위까지 점한 토트넘은 후반 12분 루카스 베리발의 그림같은 헤더로 달아났고, 후반 19분 미키 판 더 펜의 쐐기골로 3대0 완승을 따냈다. 지난 여름 라이프치히에서 영입한 네덜란드 플레이메이커 사비 시몬스는 사르의 선제골을 도우며 데뷔 공격포인트를 기록했고, 웨스트햄에서 토트넘으로 이적한 가나 출신 윙어 모하메드 쿠두스는 이날 90분 풀타임 출전하며 팀 승리에 기여했다. 1골 1도움을 올린 '꽃미남' 베리발이 경기 최우수선수로 뽑혔다.


토마스 프랭크 토트넘 감독. 로이터연합뉴스

올 시즌 토마스 프랭크 감독에게 새롭게 지휘봉을 맡긴 토트넘은 초반 4경기에서 3승1패 승점 9를 따내는 상승세로 선두권으로 치고 올라섰다.

같은 날 앙제 포스테코글루 전 토트넘 감독이 이끄는 노팅엄 포레스트를 3대0으로 대파한 아스널(승점 9)과 승점 동률을 이뤘지만, 득실차에서 1골 밀려 2위에 랭크했다.

지난시즌 포스테코글루 감독 체제에서 17위에 처한 것과 비교하면, 180도 달라진 행보다.

반면 그레이엄 포터 감독이 이끄는 웨스트햄은 2연패 및 시즌 3패째를 당하며 강등권인 18위로 추락했다. 같은 런던을 연고지로 하는 팀에 패한 거라 데미지는 더 클 수밖에 없다.

현지에선 웨스트햄이 최근 홈 7연속 무승에 빠진 후, 포터 감독이 경질될 가능성이 크다고 관측하고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com


웨스트햄전 최우수선수로 뽑힌 루카스 베리발. 출처=토트넘 SNS

