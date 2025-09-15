[인터뷰④]장우영 "'도라이버' 멤버들·제작진, 나에겐 제2의 2PM 멤…

|
[스포츠조선 정빛 기자] '챌린지 반대파'였던 2PM 장우영이 '도라이버' 멤버들 덕분에 흔들리고 있다.
사실 장우영은 지난 7월 디지털 싱글 '심플 댄스' 활동을 통해 이미 챌린지 문화를 경험했다. 그는 "챌린지 반대 운동을 하고 싶었는데, 저 또한 열심히 챌린지를 하고 있더라"고 웃었다.
그러면서 "열심히 하긴 하겠지만, 그래도 제가 하고 싶은 마음이 들면 요청하고 싶다. 회사와 회사의 절차가 있겠지만, 이분 것을 추고 싶다든지. 그런 게 최소한 느껴져야 챌린지도 하지 않을까 싶다"라고 말했다.
실제 '도라이버'를 향한 장우영의 애정은 남다르다. 2022년 KBS2 '홍김동전'부터 지난 2월 다시 돌아온 '도라이버'까지, 그는 누나·형들에게 사랑받는 귀여운 막내돌아이로 활약하고 있다. 장우영은 "'도라이버' 현장은 스트레스 풀러 가는 곳이다. 촬영할 때는 너무 힘들다가도, 끝나면 홀린 사람처럼 웃으면서 집에 간다"며 프로그램에 대한 진심을 전했다.
이어 "'홍김동전', '도라이버' 멤버들, 제작진분들은 제2의 2PM 같은 존재다. 쭈구려 앉아 있던 저를 일으켜 준 분들이라고 생각한다"며 "거기서는 말도 함부로 해보고, 이미지에 타격 갈 수 있는 모습도 드러내지만, 보시는 분들에게 막연한 즐거움과 웃음을 드릴 수 있다"고 남다른 애정을 표했다.
또 "제가 생각한 예능이었다. 처음 두 장짜리 기획안을 받았을 때부터, 생각한 예능이 그대로 실현됐다. 이 프로그램을 하면서 용기와 자신감을 많이 얻었다. 지금도 그러고 있다. 멤버들이 제가 뭘 해도 재밌어 해주시고, 자신감이 많이 생겼다"고 덧붙였다.
장우영의 미니 3집 '아임 인투'는 15일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
