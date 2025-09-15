'데뷔 17주년' 아이유, 2년 만에 팬밋업..14곡 소화한 역대급 팬♥

|
[스포츠조선 문지연 기자] 가수 겸 배우 아이유(IU)가 데뷔 17주년을 맞아 팬들과 만났다.
공연의 포문은 아이유의 등장과 함께 터진 폭죽, 그리고 첫 무대 '바이, 썸머'로 화려하게 열었다. 여름과 잘 어울리는 하늘하늘한 원피스를 입고 무대에 선 아이유는 '에잇'을 비롯해 다채로운 무대로 객석을 단숨에 물들였다. 이어 '빨간 운동화', 'Blueming', '밤편지', '네모의 꿈', '마음' 등 풍성한 셋리스트로 팬들과 교감했다. 특히 광고 OST로만 알려졌던 '천년의 신곡', 드라마 OST '크레파스', '마쉬멜로우', '라망' 등 평소 접하기 어려운 무대들을 선보여 큰 환호를 얻었다.
이번 팬밋업에는 유애나로 잘 알려진 코미디언 문상훈과의 케미도 돋보였다. MC로 등장한 문상훈은 자신이 유애나임을 밝히며 "이렇게 큰 무대 위에 함께 서니까 정말 꿈꾸는 기분이다. 상훈아 정말 성공했다."라는 멘트로 관객들의 웃음과 호응을 이끌어냈다. 팬들과 같은 시선에서 아이유와 진솔한 대화를 나누어 현장을 더욱 뜨겁게 만들었다. '마쉬멜로우' 무대에서는 문상훈이 아이유와 함께 춤과 랩을 선보였고, 이색적인 재미를 더하며 큰 호응을 얻었다.
역조공 언박싱 VCR도 상영돼 팬들의 뜨거운 환호를 받았다. 아이유는 사랑스러운 모습으로 직접 선물들의 사용법까지 설명해주어 현장을 웃음으로 물들였다. 이번 역조공에는 아이스 방석, 손풍기, 회전 아크릴 스탠드, 키캡 키링, 포토카드, 타투 스티커 등이 포함됐다.
앙코르에서 아이유는 무대가 아닌 객석에서 등장해 팬들을 깜짝 놀라게 한 뒤 '관객이 될게'를 열창하며 한층 가까이에서 소통했다. 팬들의 떼창과 슬로건 이벤트가 더해져 감동적인 순간을 완성했다. 마지막 곡으로 1일차에는 '여름밤의 꿈', 2일차에는 '가을 아침'으로 따뜻한 여운을 남기며 팬밋업의 막을 내렸다.
공연을 마무리하며 아이유는 "팬밋업에 와주신 분들 진심으로 감사하고 모두 행복하시길 바란다. 너무 늦지 않게 또 만나자"며 팬들에게 감사 인사를 전했다. 객석을 가득 메운 팬들의 환호 속에서 아이유와 유애나는 함께 웃고 울며, 데뷔 17주년 특별한 순간을 함께 했다. 이번 팬밋업은 단순한 무대를 넘어, 아이유와 팬들이 서로의 시간을 추억하며 더욱 끈끈한 유대감을 느낀 자리였다.
한편, 아이유가 10일 아침 깜짝 발매한 신곡 '바이, 썸머'는 각종 음원 차트 1위에 오르고, 해외 아이튠즈 차트에서도 1위를 차지하는 등 국내외 뜨거운 관심을 받고 있다. 아이유의 팝업스토어 'Found at Eight'은 더현대 서울 5층 에픽서울에서 운영 중이며, 아이유는 차기작 드라마 '21세기 대군부인' 촬영에 한창이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com