아이딧 "몬스타엑스→아이브, 뒤를 이어 '스타쉽 멋진 아티스트' 되겠다"

[스포츠조선 정빛 기자] 스타쉽 신인 보이그룹 아이딧(IDID)이 스타쉽 신인으로 데뷔하는 소감을 밝혔다.
특히 씨스타, 케이윌, 몬스타엑스, 우주소녀, 크래비티, 아이브, 키키 등을 배출한 '아티스트 명가' 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)에서 선보이는 신인 보이그룹으로 큰 기대를 모으고 있다. 장용훈은 "존경하는 선배님 뒤에 이어서 데뷔하게 됐다. 저희도 선배님의 뒤를 이어서 스타쉽의 멋진 아티스트가 되겠다"며 스타쉽 신인으로 당찬 포부를 전했다.
팀명에 대해서는 박원빈이 "우리는 해낸다는 포부를 지니고 있다. 해낸다는 자신감과 무슨 일이든 해낼 수 있다는 도전 정신도 담고 있다. 무대뿐만 아니라, 퍼포먼스, 팬들과의 교감까지 해내고 만다는 당찬 포부를 담았다"고 설명했다. 그러자 장용훈은 "저희 포부랑 어울려서 마음에 들었다"며 거들었다.
아이딧은 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 '아이 디드 잇'을 발매한다.
