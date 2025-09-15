스포츠조선

아이딧 "몬스타엑스→아이브, 뒤를 이어 '스타쉽 멋진 아티스트' 되겠다"

기사입력 2025-09-15 14:38


아이딧. 멤버 박성현, 백준혁, 김민재, 장용훈, 정세민 박원빈, 추유찬(왼쪽부터). 사진 제공=스타쉽엔터테인먼트

[스포츠조선 정빛 기자] 스타쉽 신인 보이그룹 아이딧(IDID)이 스타쉽 신인으로 데뷔하는 소감을 밝혔다.

아이딧은 15일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 첫 번째 미니 앨범 '아이 디드 잇.(I did it.)' 쇼케이스를 열고 "선배님 뒤를 이어 스타쉽의 멋진 아티스트가 되겠다"라고 했다.

리더 장용훈부터 막내 정세민까지 평균 나이 18세로 구성된 '하이엔드 청량돌' 아이딧은 초대형 프로젝트 '데뷔스 플랜(Debut's Plan)'을 선발된 7인조 보이그룹이다. 김민재는 "간절하게 기다려온 순간이었다. 얼마나 멋진 아이딧이 될 수 있을지를 보여주겠다"라며 데뷔 소감을 밝혔다.

특히 씨스타, 케이윌, 몬스타엑스, 우주소녀, 크래비티, 아이브, 키키 등을 배출한 '아티스트 명가' 스타쉽엔터테인먼트(이하 스타쉽)에서 선보이는 신인 보이그룹으로 큰 기대를 모으고 있다. 장용훈은 "존경하는 선배님 뒤에 이어서 데뷔하게 됐다. 저희도 선배님의 뒤를 이어서 스타쉽의 멋진 아티스트가 되겠다"며 스타쉽 신인으로 당찬 포부를 전했다.

팀명에 대해서는 박원빈이 "우리는 해낸다는 포부를 지니고 있다. 해낸다는 자신감과 무슨 일이든 해낼 수 있다는 도전 정신도 담고 있다. 무대뿐만 아니라, 퍼포먼스, 팬들과의 교감까지 해내고 만다는 당찬 포부를 담았다"고 설명했다. 그러자 장용훈은 "저희 포부랑 어울려서 마음에 들었다"며 거들었다.

팀이 상징하는 아이덴티티에 대해서는 추유찬이 "펭귄이다. K팝 업계에서 퍼스트 펭귄이 되겠다는 포부를 담고 있다. 멤버들 각자 개성을 유지하면서도 아이딧은 하나라는 의미다"고 하자, 저정세민이 "팬들과 함께 한다는 의미로, 우리는 하나라는 의미도 있다"고 덧붙였다.

아이딧은 15일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 첫 번째 미니앨범 '아이 디드 잇'을 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

