'대체불가' 엄정화라 가능했다..'닥터 차정숙'이어 '금쪽같은 내 스타'…

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 엄정화, 대체가 불가하다.
엄정화의 입체적인 감정 연기 역시 회를 거듭할수록 극의 몰입감을 끌어올리며 시청자를 봉청자의 서사 속으로 점차 빠져들게 만들었다. 지난 8회 공개 오디션 장면에서는 독백 자유 연기로 소름 돋는 메소드 열연을 펼치며 압도적인 분위기를 조성해 보는 이들의 숨을 멎게 했다. 마치 봉청자의 상황을 그대로 표현하듯 감정을 고스란히 담아낸 엄정화의 표현력은 긴장감을 극대화했으며, "기대해. 내 복수는 이제 시작이니까"라는 대사로 여운까지 남겨 명장면을 탄생시켰다.
|
전작 JTBC '닥터 차정숙'에서 타이틀롤 차정숙 역으로 작품의 흥행 신화를 이끈 엄정화는 이번에도 기대를 뛰어넘는 열일 활약으로 확실한 존재감을 드러냈다. '흥행 보증 수표'의 파워를 여실히 보여주며 인기 상승의 일등 공신으로 활약 중인 엄정화가 작품 속 비상을 시작한 봉청자의 서사를 어떻게 그려낼지 관심이 집중된다.
한편, 엄정화의 연기 열정이 돋보이는 '금쪽같은 내 스타'는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디다. 매주 월, 화 오후 10시 채널 ENA를 통해 방송된다. 본방 직후 KT 지니 TV에서 무료 VOD로 독점 공개되며, OTT는 티빙을 통해 만나볼 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com