"얼굴 노출되면 NG!"…신현빈, 등까지 연기한 '얼굴'에서 얼굴 없는 이유

기사입력 2025-09-17 10:28


[스포츠조선 조지영 기자] 배우 신현빈이 미스터리 영화 '얼굴'(연상호 감독, 와우포인트 제작)을 통해 역대급 파격 변신에 나섰다.

시각장애인 남편도, 갓난 아기였던 아들도 한 번도 본 적 없는 '얼굴'의 주인공 정영희(신현빈)의 미스터리한 스토리가 관객들에게 큰 관람 만족을 안겨주고 있는 가운데, 엔딩 직전까지 얼굴이 드러나지 않는 캐릭터를 연기한 신현빈의 용기 있는 출연이 주목받고 있다.

"신현빈 배우의 얼굴 없는 연기, 용기가 대단하다"(인스타그램 dosom****) "얼굴 한 번 나오지 않는 신현빈의 압도적 존재감과 퍼포먼스"(인스타그램 beat****) "신현빈은 몸짓과 목소리만으로도 존재감이 대단하다"(무코 영화***) "얼굴이 안 나오는데 몸짓, 행동, 어조만으로도 얼굴의 표정이 짐작가는 건 진짜 연기를 어마어마하게 잘 한다는거다"(무코 꼬부****) "엔딩 크레딧을 잘 보지 않는 사람은 신현빈이 나왔다는 걸 모를 수도 있는데도 불구하고 출연을 결심하고 열연을 했다는 게 진짜 대단한 것 같다"(더쿠 ****) "연기도 표정 없이 표현해야 하는데, 목소리 톤이랑 몸짓으로 진짜 잘해낸 듯. 멋있다"(더쿠 ****) "'얼굴'에서 신현빈 좋았다. 되게 신선했음. 얼굴이 안 보여지는데, 감정이 느껴진다"(더쿠 ****) 등 신현빈의 새로운 캐릭터 변신에 대한 호평이 연일 온라인을 달구고 있는 것.

영화가 진행되는 내내 뒷모습만 노출되거나 머리카락으로 얼굴을 모두 가리고 있는 모습으로 미스터리를 극대화하는, 베일에 감춰진 인물 정영희는 제작진으로부터 캐스팅 난항을 겪을 것이라고 예상됐던 캐릭터이다.

하지만 촬영 현장에서 연상호 감독으로부터 정영희 캐릭터에 대해 전해 들은 신현빈은 "오히려 얼굴이 드러나지 않는다는 지점들이 흥미롭게 느껴졌다. 그렇다면 다른 방식으로 많은 표현을 할 수 있을 것 같았고, 배우로서 또 이런 도전을 할 수 있을까라는 생각이 들어 출연을 결심했다"라는 캐스팅 비하인드 스토리를 밝혀 눈길을 끈다.

보통 카메라에 얼굴이 잘 나오도록 연기해야 하는 배우의 특성상, 얼굴이 조금이라도 노출되면 NG였던 '얼굴' 출연은 쉽지 않은 도전이었지만, 이를 훌륭히 소화해 낸 신현빈은 배우로서 파격적인 선택이라는 평가와 함께 평단과 관객들의 만장일치 호평을 받고 있다.

연상호 감독 또한 "영화에 얼굴이 나오지 않는 역할을 할 배우가 있을까? 그런데 신현빈이 흔쾌히 하겠다고 했고, 얼굴 대신 손이나 어깨 등 몸짓으로 표현하는 연기에 대한 준비를 많이 해왔다. 그 덕에 정영희 캐릭터의 특성을 생생하게 전달할 수 있었다"고 밝히며, 미스터리 장르에서 유일무이한 캐릭터를 만들어낸 신현빈의 연기에 흡족함을 드러냈다.

'얼굴'은 앞을 못 보지만 전각 분야의 장인으로 거듭난 남자와 그의 아들이 40년간 묻혀 있던 아내, 어머니의 죽음에 대한 미스터리를 파헤치는 이야기를 그린 작품이다. 박정민, 권해효, 신현빈, 임성재, 한지현 등이 출연했고 '부산행' '반도'의 연상호 감독이 메가폰을 잡았다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

