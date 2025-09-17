스포츠조선

임재범 "40주년이라고 하니, 주변서 '너도 이제 늙었구나'"

기사입력 2025-09-17 14:29


임재범 "40주년이라고 하니, 주변서 '너도 이제 늙었구나'"
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 임재범이
주변 동료들의 40주년 축하 메시지를 전했다.

임재범은 17일 서울 강남 일지아트홀에서 데뷔 40주년 간담회를 열고 "40주년이라고 하니 주변에서 '너도 이제 늙었구나'라고 하더라"고 했다.

1986년 시나위 보컬로 가요계에 데뷔한 임재범은 데뷔 40주년을 맞아 신곡 '인사'로 정규 8집의 막을 올리고, 전국투어 콘서트 '나는 임재범이다'를 통해 레전드의 위상을 다시 증명한다.

그간의 근황에 대해 "시간이 좀 지났는데 8집 앨범을 준비 중에 있다. 40주년 공연도 준비하고 있다"며 "대구부터 출발해서, 각 도시를 돌 예정이다. 도시마다 공연을 할 것 같다. 바빠서 힘들긴 힘든데 제가 해야할 일이기 때문에 하나씩 열심히 준비하고 있다. 공연 중간중간 열심히 만들어 나가야 할 것 같다. '싱어게인'도 찍고 있다"며 바빴던 최근을 떠올렸다.

40주년을 맞은 소감도 밝혔다. 임재범은 "어릴 때 음악 시작했을 때는 겁도 없이 달려 들었다. '다 할 수 있을 거다'라는 착각으로 시작했다. 그런데 시간이 지나니, 소리 내는 것 하나하나도 무섭고 두렵기도 하다. 제대로 하고 있는 것인지 고민도 많이 하게 된다. 이제 시작하시는 분들도 그렇고, 10년차, 20년차 지나신 분들도 그렇고, 다 공감하실 것 같다"고 털어놨다.

주변 동료들의 40주년 축하 메시지에 대해서는 "제일 기억에 남는 것은 '너도 이제 늙었구나', '이제 꺾어졌네', '고생많았다'는 인사다"라며 웃었다. 과거와 달라진 점으로는 "녹음할 때, 이전에는 지나친 자신감들이 있었다. 녹음실 부스 안에 있을 때는 자기가 왕이 돼야만 한다. 오버해서 노래를 한 적도 있고, 저 혼자 만족해서 녹음을 끝내기도 했다. 이제는 녹음실에 계시는 분들에게 자문을 구한다. 만족하기도 너무 힘들고, 녹음하고 나서도 후회하고 그런다. 저는 미련이 남고, 호흡이 이상한 것 같기도 하고, 자꾸 뒤돌아 보는 시간이 많아진다"고 짚었다.

임재범은 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 8집 선공개곡 '인사'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

