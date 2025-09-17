스포츠조선

임재범 "신곡 '인사', 40년간 함께해 준 팬들을 향한 감사 담긴 곡"

기사입력 2025-09-17 14:54


임재범(왼쪽), 김이나. 사진 제공=블루씨드

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 임재범이 신곡 '인사' 가사를 짚었다.

임재범은 17일 서울 강남 일지아트홀에서 데뷔 40주년 간담회를 열고 "신곡 '인사'는 40년을 함께해 준 팬들을 향한 감사"라고 했다.

1986년 시나위 보컬로 가요계에 데뷔한 임재범은 데뷔 40주년을 맞아 신곡 '인사'로 정규 8집의 막을 올리고, 전국투어 콘서트 '나는 임재범이다'를 통해 레전드의 위상을 다시 증명한다.

신곡 '인사'는 2022년 정규 7집 'SEVEN,(세븐 콤마)' 이후 약 3년 만의 신작으로, 팬들에 대한 미안함과 감사의 마음을 온전히 담은 팝 가스펠 스타일의 곡이다.

무엇보다 '고해', '너를 위해', '비상' 등 임재범 명곡의 탄생에 함께한 채정은 작사가가 재합류해 깊이 있는 메시지를 완성했다. 임재범에게 '인사'는 지난 40년을 함께해 준 팬들을 향한 감사 편지이자, 신앙인들에게는 감사 기도, 또 누군가에게는 어머니께 보내는 감사 인사의 의미를 담고 있다.

임재범은 "다른 곡을 녹음하기 위해 가사를 보진 않는데, 녹음하면서 가사를 다시 돌아보게 됐다. 가사가 울컥하게 되더라. 40년간 저를 지켜준 팬분에 대한 감사, 신에 대한 감사, 어머니께서 주시는 무한한 감사 등에 대한 인사가 될 것 같더라"며 곡을 소개했다.

이어 "팬분들에게 감사 인사를 드리고 싶은데 말로만 하는 것보다는, 같이 기억할 수 있는 것을 남겨놓으면 좋을 것 같다. 기획사 식구분들과 많은 이야기를 나누다가 제목을 '인사'로 정했다. '그대 진짜 사랑해'라는 가사가 있는데, 그 가사 한 줄이 저에게 세더라"고 부연했다.

40주년을 맞아 정규 8집 수록곡 중 '인사'를 가장 먼저 공개하는 이유로는 "이 곡을 먼저 공개하자고 고집을 부렸다. 기다린 분들을 위해 이 곡은 먼저 발표하고 싶었다"라고 답했다.


제목이 '인사'인 만큼, 가장 인상 깊었던 인사에 대한 얘기도 나왔다. 임재범은 "인사인지 모르겠지만 딸이 처음으로 저에게 '아빠'라고 한 순간도 인사라면 그게 제일 기억에 남는다"라며 떠올렸다.

임재범은 17일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 8집 선공개곡 '인사'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

