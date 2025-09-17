'10월 결혼' 곽튜브, 4년만 최저 몸무게..뭐 먹고 뺐나보니

스포츠조선

기사입력 2025-09-17 15:46


[스포츠조선 김소희 기자] 인기 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 다이어트 식단을 공개했다.

17일 곽튜브는 자신의 계정에 "식단"이라는 짧은 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.

공개된 사진 속에는 소고기와 샐러드만으로 구성된 간소한 식단이 담겨 있어 눈길을 끌었다. 탄수화물을 배제한 '무탄수화물 식단'으로, 다음 달 결혼을 앞두고 체중 관리를 위한 노력이 엿보였다.


한편, 곽튜브는 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼과 임신 소식을 동시에 알렸다. 곽튜브는 오래 전 만났던 5살 연하 연인과 재회하면서 결혼을 결심했다며 "내년 5월로 준비를 하고 있었다. 결혼식을 열렬히 잘 준비하다 보니까 더 큰 축복이 왔다. 제가 아빠가 됐다.그래서 세 명이 됐다"며 오는 10월로 결혼식을 앞당겼다고 밝혔다. 결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡는다.

또한 곽튜브는 결혼을 앞두고 체중 감량에도 성공했다. 지난 14일에는 "4년 만에 최저 몸무게"라는 글과 함께 90kg대에서 78kg까지 감량한 모습을 공개해 주목받았다.

일각에서 제기된 위고비(다이어트 주사제) 사용 의혹에 대해서는 "저는 위고비 안 하고 못 한다"며 일축했으며, 최근 고강도 필라테스를 다시 시작했다고 밝혔다.

