이준호, '글로벌 1위' 임윤아 이어받을 준비 완료..'태풍상사' 환영회 성료

기사입력 2025-09-17 15:50


이준호, '글로벌 1위' 임윤아 이어받을 준비 완료..'태풍상사' 환영회…

[스포츠조산 문지연 기자] '태풍상사' 이준호, 김민하 등 배우들이 첫 방송 전 팬들과 먼저 만났다.

tvN 새 토일드라마 '태풍상사'(장현 극본, 이나정 김동휘 연출)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 '강태풍'의 고군분투 성장기를 그린다. 태풍상사의 초보 사장 '강태풍' 역의 이준호, 브레인 경리 '오미선' 역의 김민하, 영업부 과장 '고마진' 역의 이창훈, 총무부 차장 '차선택' 역의 김재화, 경영부 이사 '구명관' 역의 김송일, 물류부 대리 '배송중' 역의 이상진이 쓰러져가는 태풍상사를 일으키는 과정을 통해, IMF라는 위기 속에서도 서로 연대하며 살아낸 소시민들의 가슴 뜨거운 생존기를 그려내며 오늘의 시청자들에게 위로와 용기를 전달할 전망이다.

'태풍상사 환영회'는 이 작품에 뜨거운 응원을 보내고 있는 팬들을 위해 마련된 특별한 이벤트다. 방송가에서는 이례적으로 첫 방송이 한달이나 남은 시점에서 1회 사전 시사회를 열어, 관객과 함께 작품을 공유했다는 점에서 큰 의미를 더했다. 행사에는 총 400여 명이 참석했으며, 37:1이라는 치열한 경쟁률을 기록했다. 당첨된 관객 중 최연소 관객은 09년생, 최연장 관객은 60년생으로, IMF를 직접 겪은 60대부터 경험하지 못한 세대인 10대까지 폭넓은 관심을 드러내며 세대를 이어줄 '태풍상사'에 대한 기대감을 높였다.

'태풍상사의 임직원들이 신입사원들을 환영한다'는 컨셉 아래 진행된 이날 행사의 1부에선 이준호, 김민하, 이창훈, 김재화, 김송일, 이상진이 일일히 100명의 관객들에게 입사 확인서에 결재 도장을 찍어주고 선물을 증정해 관객들에게 잊지 못할 추억을 선사했다. 이어진 2부에선 사장 이준호를 필두로 한 임직원들의 무대 인사가 진행됐다. 특히 이준호는 '신입사원 혜택'을 소개하며 "매주 토·일 밤 9시 20분, 행복과 재미를 보장하겠다"는 약속으로 현장을 뜨겁게 달궜다. 또 일반인들을 대상으로 사전에 공모해 화제를 모았던 사훈 '우리의 날갯짓이 태풍이 되어 世界로 나아가는 그날까지'가 공개돼 분위기를 한층 끌어올렸다. 이어 관객들이 직접 참여하는 '입사 후 포부 추첨 이벤트'와 배우들과 함께하는 포토타임까지 마련돼, 그야말로 웃음과 감동이 함께한 풍성한 팬 서비스의 장이 펼쳐졌다.

배우들과 함께한 1회 단관 상영은 '태풍상사 환영회'의 화룡점정이었다. 출연진과 관객이 한 공간에서 첫 방송을 함께 즐기며 호흡한 특별한 경험은, 작품에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.

tvN 관계자는 "tvN의 하반기 최고 기대작인만큼, 본 방송 한 달 전 시점에 시청자들과 직접 호흡할 수 있는 자리를 마련하게 되었다"며 "이날 보여주신 뜨거운 호평을 그대로 이어가, 1997년이라는 시대의 리얼리티와 가슴 뜨거운 드라마틱한 이야기를 밀도 있게 전하겠다. 첫 방송까지 많은 사랑과 성원 부탁드린다"고 전했다. tvN 새 토일드라마 '태풍상사'는 인기리에 방영중인 '폭군의 셰프' 후속으로 오는 10월 11일 토요일 오후 9시 20분에 첫 방송된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

