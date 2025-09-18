김혜윤, '선업튀' 종영 1년만 고백 "태성좋아송, 인생에서 지우고파"

김혜윤은 "춤에 진심인 편이냐"는 질문에 "그렇다"라고 답했다. 김혜윤은 지난해 tvN 드라마 '선재 업고 튀어'에서 노래와 댄스로 극 중 캐릭터를 더욱 빛냈던 바. 하지영은 당시 김혜윤의 활약에 대해 "춤이 예사롭지 않았는데 기본적으로 춤을 못 추는 사람이라면 못 했을 거라고 생각한다"라고 말했고, 김혜윤은 "감사하다. 처음에 감독님이 제 춤을 보시더니 웃기지 않다고 하셨다. 재미없으니 엉성해야 될 것 같다고 해서 그렇게 췄다"라며 감독의 디렉팅 하 분위기를 더욱 살릴 수 있었다고 전했다..
그런가 하면 "'선재 업고 튀어'에서처럼 시간 점프가 가능하다면, 인생에서 스킵 하고 싶은 순간은?"이라는 질문에 '태성 좋아송'을 부른 순간을 꼽아 웃음을 안겼다. '태성 좋아송'은 '우유송'을 패러디, 극 중 임솔(김혜윤 분)이 태성(송건희 분)에게 자신의 마음을 전달하는 장면에서 나와 많은 화제를 모았다. 김혜윤은 지난해 웹예능 '살롱드립'에서도 '태성 좋아송' 촬영 당시 현타가 와 힘들었다고 밝힌 바 있다.