[공식]지드래곤 콘서트 다시 본다…12월 고척돔서 앙코르 공연 개최

기사입력 2025-09-19 15:31


사진 제공=갤럭시코퍼레이션

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 G-DRAGON(지드래곤)이 12월 서울 고척 스카이돔에서 앙코르 공연을 연다.

G-DRAGON 측은 19일 공식 팬 SNS를 통해 세 번째 월드투어의 4차 플랜을 추가로 공개했다.

공개된 포스터에 따르면 G-DRAGON은 타이베이 앙코르 콘서트에 앞서 오는 10월 20일과 21일 양일간 오사카에서 앙코르 콘서트를 개최하고 일본 팬들과 다시 한번 마주한다.

이에 더해 12월 12일부터 14일까지 3일간은 월드투어의 포문을 열었던 한국에서의 앙코르 콘서트 개최 소식을 알려 국내 팬들을 환호하게 만든다.

특히 이는 단순한 추가 공연을 넘어, 앙코르조차 월드투어급 스케일로 펼쳐지는 전례 없는 행보로 월드클래스 아티스트로서의 파워를 느끼게 한다.

이에 전 세계 팬들의 기대감은 앞으로 이어질 투어로 더욱 고조되고 있다.

G-DRAGON은 한국을 시작으로 도쿄, 불라칸, 오사카, 마카오, 시드니, 멜버른, 타이베이, 쿠알라룸푸르, 자카르타, 홍콩까지 아시아 태평양 공연에 이어 뉴어크, 라스베이거스, 로스앤젤레스 등 미국 공연을 성료하며 국보급 인기를 과시하고 있다. 이어 오는 20일(현지 시간) 프랑스 파리에 이어 10월 오사카, 11월 타이베이와 하노이, 12월 서울에서 세 번째 월드투어 'G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Ubermensch]'를 잇따라 진행한다.


