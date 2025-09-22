스포츠조선

‘두 아이 아빠’ 송중기, 40번째 생일 근황 "유모차 산책+♥케이티와 식사"

기사입력 2025-09-22 06:15


'두 아이 아빠' 송중기, 40번째 생일 근황 "유모차 산책+♥케이티와 …

[스포츠조선 이유나 기자] 배우 송중기가 두 아이 아빠로 불혹의 생일을 맞이한 근황을 공개했다.

19일 채널 '하이지음스튜디오 HighZium studio'에는 '얘들아 선우해가 꽃말 알려준다고 하거든? 댓글 예쁘게 써줘~ | 청춘의 꽃말 | 송중기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송중기는 현재 JTBC '마이 유스'에서 꽃집을 운영하는 플로리스트 선우해를 연기하는만큼 꽃 그림을 들고와 채색하면서 꽃말의 의미와 함께 근황을 공개했다.

특히 송중기는 9월19일 만 40세의 생일을 맞이한 것에 대해 생일 계획을 공개했다.

그는 "저는 사실 솔직히 얘기하면 생일을 현장에서 보내는 것을 제일 좋아한다. 일한다는 핑계로 자연스럽게 넘어갈 수 있는 것도 있고. 생일이라고 해서 많은 인원이 모여서 파티하는 것을 별로 안 좋아하는 편이다. 이번 생일에는 가족들과 소소하게 식사하면서 지낼 것이다"며 가족에 대한 애정을 드러냈다.

또 송중기는 플로리스트 역을 맡아 예쁜 꽃을 사는 경험을 공유하면서 "제가 싱싱한 환경에 싸여있는 걸 좋아해서 그런지 집에는 꽃이 끊임없이 계속 있다. 오키드(난)가 제일 많다"라고 덧붙였다.

최근 송중기는 박나래 유튜브에 출연해 "박나래와 같은 동네 주민"이라며 "저는 산책할 때 나래 씨 집 앞에 지나간다. 산책을 많이 하는 편이다. 오전 7시~9시 사이에 많이 나간다"라고 말했다.

송중기는 오는 10월 25일 오후 5시 서울 이화여자대학교 대강당에서 7년만에 팬미팅 '2025 SONG JOONG KI FANMEETING - Stay Happy'를 개최한다.


한편 송중기는 2023년 영국 배우 출신 케이티 루이스 사운더스와 결혼과 임신 소식을 동시에 발표했으며, 결혼 5개월 만에 아들을 품에 안았다. 지난해에는 딸도 출산해 두 아이의 아버지가 되었다.

