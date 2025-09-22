스포츠조선

AOA 지민, 복귀 후 활동 없다 했더니…'다리쓸기 춤'으로 25만원짜리 中팬미팅[SC이슈]

기사입력 2025-09-22 10:37


AOA 지민, 복귀 후 활동 없다 했더니…'다리쓸기 춤'으로 25만원짜리…

[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 AOA 출신 지민의 근황이 공개됐다.

중국 소후닷컴은 21일 '왜 시대에 뒤떨어진 K팝 아이돌이 인터넷 스타가 되기 위해 중국으로 몰려드는 걸까'라는 제목의 기사를 내보냈다.

매체는 "지민은 8월 말부터 충칭 지역 대표 MCN인 마이슈 미디어, 민속 무용단을 기반으로 한 단체 방송 MCN인 순즈단과 협업한 혼성그룹에서 '다리쓸기 춤'을 선보였다. 또 온라인 소규모 라이브 방송을 통해 3세대 아이돌의 시대의 눈물을 성공적으로 재현했고 '사뿐사뿐' '짧은 치마' 등 대표곡들이 또 다시 열풍을 일으켰다"고 보도했다.

이어 "이 모든 수단은 최종적으로 중한 기관의 후원을 받아 더욱 강력한 수익화 역량을 갖춘 이커머스 사업과 오프라인 수익화로 이어진다"며 "9월 지민의 충칭 팬미팅 티켓 가격은 580위안(약 11만원)에서 1280위안(약 25만원)으로 중국 팬들에게는 합리적 가격으로 여겨진다"고 전했다.


AOA 지민, 복귀 후 활동 없다 했더니…'다리쓸기 춤'으로 25만원짜리…
지민은 2012년 AOA 리더로 데뷔, '짧은치마' '심쿵해' '단발머리' '굿럭' 등의 히트곡을 발표하며 사랑받았다. 그러나 2020년 권민아가 지민으로부터 10년간 괴롭힘을 당했고, 다른 멤버들은 이를 방관했다고 폭로하며 팀에서 탈퇴하고 연예계에서 은퇴했다. 이후 권민아가 사생활 관련 논란에 휘말리고, 지민에게 폭언 문자를 보낸 사실 등이 알려지며 여론은 반전됐고 지민은 2022년 JTBC '두 번째 세계'를 통해 복귀했다. 그는 솔로 앨범을 발표하기도 했으나 눈에 띄는 활동은 없었다. 지민은 2023년 알로말로엔터테인먼트와 전속계약이 종료된 뒤 홀로 활동해왔으며 지난해 4월 발표한 '워킹토킹'이 최신작이다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]

2.

‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)

3.

'내년 결혼' 신지, '태도 달라진 김종민'에 의미심장 "가정 꾸리니 달라져"

4.

김종국, '돈 쓴' 결혼식 축의금 공개됐다 "유재석-최다니엘 돌았냐고"[SC리뷰]

5.

"10월 예약도 마감"...미용사 된 이지현, "니들은 남편 있지?" 플렉스 자랑

연예 많이본뉴스
1.

故 마이클 잭슨, 사생활 폭로 터졌다 "부부관계 없는 결혼, 아이들에 집착"[SC이슈]

2.

‘빨간 눈’ 이동건, 1% 희귀병 진단 "송곳으로 찌르는 고통" (미우새)

3.

'내년 결혼' 신지, '태도 달라진 김종민'에 의미심장 "가정 꾸리니 달라져"

4.

김종국, '돈 쓴' 결혼식 축의금 공개됐다 "유재석-최다니엘 돌았냐고"[SC리뷰]

5.

"10월 예약도 마감"...미용사 된 이지현, "니들은 남편 있지?" 플렉스 자랑

스포츠 많이본뉴스
1.

[핫포커스] '초대박! 1억달러 사나이가 돌아왔다' 타격감 물오른 김하성, 시즌 3호 홈런 폭발+개인 최다타이 9경기 연속안타 행진. 조기 FA가능성 UP

2.

손흥민 초대박! '생애최초' 플레이오프 진출→유로파 이어 트로피 늘린다…감독과 이별 임박 '우승 간절하다'

3.

[오피셜] 손흥민 초대박! 또 우승합시다...LA FC, MLS 플레이오프 진출 확정 '3위 시드 가능성→꿀대진 유력'

4.

'홍명보호 초대형 호재' 카스트로프 위기→오히려 대박! 분데스리가 선발 데뷔 '종횡무진 활약'...뮌헨글라트바흐, 레버쿠젠과 1-1 무

5.

"솔직히 말하면·…" 역대 세번째도 만족 못한다? '타구단 군침' 정성 들인 이유 분명했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.