신승훈 "35주년이지만 과거 영광 끄집어내기 싫었다, 아직 현재 진행형"

기사입력 2025-09-22 14:33


사진 제공=도로시컴퍼니

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 신승훈이 '현역'이라는 걸 강조했따.

신승훈은 22일 서울 노보텔 앰배서더 강남에서 정규 12집 '신시얼리 멜로디즈' 간담회를 열고 "데뷔 35주년이라고 과거 영광 끄집어내고 싶지 않았다라며 "현재 진행형이라는 걸 보여주고 싶었다"라고 했다.

이번 신보 '신시얼리 멜로디즈'는 신승훈이 데뷔 35주년을 기념해 약 10년 만에 선보이는 정규 앨범이다. '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미의 앨범 타이틀처럼, 신승훈이 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여하며 진정성을 더했다.

신승훈은 "35주년이라고 리메이크 앨범을 내거나, 과거 신승훈의 영광을 끄집어내서 만들고 기념하고 축하하고 싶지 않았다. 11곡의 신곡으로 꽉 채워서 아직 현재진행형 가수라는 걸 보여드리고 싶었다. 내일 공개되는데 설레기도 하고 반갑기도 하다"며 데뷔 35주년에 새 정규앨범을 선보이는 소감을 밝혔다.

앨범을 준비한 과정도 돌이켰다. 신승훈은 "3년 전부터 기획하고 준비하기 시작했다. 원래는 집에서 거의 곡을 썼는데, 나이 때문인지 모르겠는데 집에서 잘 안 나오더라. 그래서 제주, 가평 등 펜션으로 송캠프를 많이 갔다. 거기서 썼는데, 서울에 가서 객관적으로 모니터하면 다를 거라 생각했다. 술 먹고 연애편지 썼다가, 깨고 나서 찢는 느낌처럼 말이다"며 웃었다.

이어 "전곡이 타이틀곡 될 것처럼 썼다. 나머지 곡들도 다 들어봐주시면 감사하겠다. 옴니버스도 있고, 단편 영화도 있지만, 정규앨범은 특별하다. 요즘에는 음원 시대라 앨범이라는 것이 사라져서 아쉽기도 하지만, 저에게는 소중하다. 전 싱어송라이터라 전곡 작곡했고, 프로듀싱도 제가 했다"고 자부했다.

그러면서도 "이번 앨범이 마지막이라는 생각으로 썼다. 이제는 열정과 무뎌짐이 찾아왔다. '보이지 않는 사랑'은 10분 만에 썼는데 이제 못 그럴 거 같다. 가사는 무뎌짐 때문에 못 썼다. 가사를 쓰는데 등이 아프더라"고 너스레를 떨기도 했다.

신승훈은 오는 23일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 정규 12집 '신시얼리 멜로디즈'를 발매한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

