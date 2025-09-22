스포츠조선

박수홍 딸, 父 수입 넘보는 9개월 아기..'우와' 한마디에 광고모델 됐다

기사입력 2025-09-22 21:43


박수홍 딸, 父 수입 넘보는 9개월 아기..'우와' 한마디에 광고모델 됐…

[스포츠조선 김소희 기자] 박수홍의 딸 재이가 타고난 스타성을 입증했다.

22일 '박수홍 행복해다홍' 유튜브 채널에는 '[박수홍 행복해다홍] 광고계약 비하인드'라는 제목의 짧은 영상이 업로드 됐다.

영상 속 박수홍은 딸 재이를 안고 한 기업과의 미팅 현장을 찾았다. 생후 9개월밖에 되지 않은 재이는 광고 제품을 손에 들고 "우와~"라고 외치며 타고난(?) 홍보 감각을 보여줬다. 박수홍은 "시킨 것도 아니다"라며 놀라워했고, 이를 본 광고주는 만족스러운 미소를 지었다.

결국 재이는 천연덕스러운 반응 하나로 광고 계약을 따냈고, 박수홍은 "챔프가 될 거냐"며 흐뭇하게 웃었다.


박수홍 딸, 父 수입 넘보는 9개월 아기..'우와' 한마디에 광고모델 됐…
이를 본 팬들은 "진짜 재이가 복덩이다", "최고의 '우와~'다", "광고주 마음 녹이는 한마디", "재이 너무 사랑스럽다", "최연소 광고 모델 탄생" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

앞서 박수홍은 한 병원에 유튜브 수익 기부를 인증하며 "채널은 아내가 직접 촬영 출연 편집하며 키운 채널"이라며 "아내가 운영하는 제작사에서 팀도 꾸렸다고 하고, 최근들어 저에게 광고 계약서들을 많이 가져다준다. 아내와 재이에게 들어오는 광고 수익이 곧 저를 뛰어 넘을 것 같다"고 전해 화제를 모았다.

한편, 박수홍은 지난 2021년 23세 연하의 김다예 씨와 혼인신고를 마친 뒤 이듬해 결혼식을 올렸다. 김다예 씨는 시험관 시술을 통해 임신에 성공했고, 지난해 첫 딸 재이를 출산했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')

2.

'44세 임신' 박은영, 배 볼록 나와도 52kg…늘씬한 수영복 자태 "끼 부렸다"

3.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

4.

'박주호♥' 안나, 암 투병 심경 "진단 전 피로감 무시..카페인 효과 느껴" ('집에서안나와')

5.

고준희, 100억대 성수 아파트로 이사 "부모님 건강 때문에 첫 독립 늦어져"

연예 많이본뉴스
1.

"29년째 가발 생활" 서장훈, 원인 불명 '양털 모발 증후군' 사연자에 '따뜻한 공감' ('물어보살')

2.

'44세 임신' 박은영, 배 볼록 나와도 52kg…늘씬한 수영복 자태 "끼 부렸다"

3.

김종국, 유재석 부탁 거절하더니..♥아내 위해 '사랑스러워' 축가 열창(런닝맨)

4.

'박주호♥' 안나, 암 투병 심경 "진단 전 피로감 무시..카페인 효과 느껴" ('집에서안나와')

5.

고준희, 100억대 성수 아파트로 이사 "부모님 건강 때문에 첫 독립 늦어져"

스포츠 많이본뉴스
1.

'심판 똑바로 좀 해!' 손흥민의 변신은 무죄, EPL 순둥이→MLS 제왕으로 진화한 손흥민. 이례적인 분노폭발의 이유

2.

"25일 다 돌아옵니다." 양의지 김재환 정수빈 컴백 예고. 하필 한화전이네. 9위가 고추가루 뿌리나[인천 코멘트]

3.

'개막전 이후 처음이야.' SSG 앤더슨 9위 두산에 4.1이닝 4실점 강판. 개막전 3.2이닝 이후 28경기만에. 240K로 폰세와 2개차[인천 현장]

4.

'기둥 무너질 뻔…' 1년 전 KS 악몽 떠올린 삼성, 캡틴도, 라팍도 모두 제 자리로, "염증 소견, 의무적 휴식 불필요"

5.

트라웃인데 "확률이 5%"라고?…'엘리트 슬러거' 기준 충족, 이렇게 멀 줄이야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.