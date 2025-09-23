넥스지·더보이즈·싸이커스·우즈·크래비티·프미나…'대세' 퍼포머 포진 4차…

|
[스포츠조선 고재완 기자] K팝 신의 퍼포먼스 장인들과 음원 강자들이 KGMA의 4차 라인업에 대거 이름을 올렸다.
더보이즈(상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 뉴, 큐, 선우, 에릭)는 올 한 해 정규 3집 '언익스펙티드'와 미니 10집 '에이이펙트'를 발표, 데뷔 9년차에도 공격적인 앨범 활동을 이어가고 있다. 현재 네 번째 월드 투어 '더보이즈 <더 블레이즈>' 미국 5개 도시 공연을 진행 중이며 아시아 6개 지역 공연도 예정돼 있다.?
싸이커스(민재, 준민, 수민, 진식, 현우, 정훈, 세은, 유준, 헌터, 예찬)는 지난 4월 발매한 '하우스 오브 트리키 : 스퍼' 앨범이 미국 빌보드 월드 앨범 차트 3위, 이머징 아티스트 4위를 기록하는 등 차세대 글로벌 대표주자로 꼽힌다. 최근 미국 5개 도시와 일본을 순회하는 월드 투어 '로드 투 XY : 엔터 더 게이트'를 성공적으로 마쳤다.?
크래비티(세림, 앨런, 정모, 우빈, 원진, 민희, 형준, 태영, 성민)는 지난 6월 발표한 정규 2집 '데어 투 크레이브'를 통해 이전과 차별화된 콘셉트에 도전, 한계 없는 스펙트럼으로 계단식 성장을 또 한 번 입증했다. Mnet '로드 투 킹덤 : 에이스 오브 에이스' 우승 팀답게 이들은 현재 진행 중인 팬 콘서트 투어에서도 남다른 퍼포먼스 실력을 뽐내고 있다.?
프로미스나인(송하영, 박지원, 이채영, 이나경, 백지헌)은 지난 6월 발표한 미니 6집 타이틀곡 '라이크 유 베러'로 올 여름 큰 사랑을 받으며 '서머 퀸' 입지를 굳혔다. 대학 축제 등 다양한 무대에서 흔들림 없는 라이브 퍼포먼스를 선보이며 실력을 입증한 이들은 현재 4개국 10개 도시를 도는 첫 월드 투어를 진행 중이다.
올해 KGMA는 지난해에 이어 이틀 연속 MC로 나서는 배우 남지현과 함께 레드벨벳 아이린, 키스오브라이프 나띠가 각각 14일과 15일 MC를 맡는다. KGMA 조직위원회는 4차 라인업 발표에 이어 스페셜 라인업도 공개할 예정이다.
