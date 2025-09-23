스포츠조선

‘우리들의 발라드’ 정재형 “전현무, 차태현과 안 맞아…내가 좋아하면 순위 못들더라”

기사입력 2025-09-23 12:37


‘우리들의 발라드’ 정재형 “전현무, 차태현과 안 맞아…내가 좋아하면 순…
SBS 예능 '우리들의 발라드' 제작발표회가 23일 오전 서울 목동 SBS 사옥에서 열렸다. 정정형이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.23/

[스포츠조선 조민정 기자] 정재형이 뮤지션으로서의 감성과 예능인들과의 케미스트리를 동시에 드러냈다.

23일 오전 서울시 양천구 목동 SBS 13층 SBS홀에서는 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드' 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 연출을 맡은 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.

'우리들의 발라드'는 세대를 아우르는 인생 발라드를 새로운 목소리로 재탄생시키는 음악 오디션이다. 남녀노소 150인의 '탑백귀'가 직접 투표에 참여해 결과를 결정하는 방식으로 기존 오디션과 차별화를 꾀한다. 제작에는 SBS와 SM엔터테인먼트·SM C&C가 합심해 대형 프로젝트다운 스케일을 갖췄다.

이날 자리에서 정재형은 "사실 '할 수 있을까'란 생각을 많이 했다"며 "제가 드라마 음악 PD로 작업을 병행하고 있어서 걱정도 컸다. 그런데 첫 녹화 날 '하길 잘했다'는 확신이 들었다. 아마 시청자분들도 보시면 같은 감정을 느끼실 것"이라고 말했다.

이어 프로그램 차별점에 대해 "노래 하나를 두고도 우리가 전부 다르게 받아들인다"며 "전현무 씨와는 단 하나도 같지 않다. 같은 노래를 듣고도 다른 감정을 나누는 게 재미있다"고 설명했다.

세대 차이를 넘는 참가자들의 무대도 강조했다. 그는 "20~30년 전 노래를 어린 참가자들이 해석하면 전혀 다른 결과가 나온다. 부모 세대 노래를 아들·딸뻘 되는 참가자가 부르면 새로운 이야기가 된다"며 "서툴더라도 진심이 더 큰 감동을 준다. 그런 점이 '우리들의 발라드'만의 힘"이라고 말했다.

끝으로 정재형은 "제가 좋아하는 노래는 보통 탑100에 못 들어가더라"며 웃으며 "그만큼 이 프로그램이 대중성과 음악성을 동시에 잡으려는 시도"라고 덧붙였다.

한편 '우리들의 발라드'는 오는 23일 오후 9시에 첫 방송되며 첫 방송은 특별 확대 편성으로 160분 동안 진행된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유진, 이승기도 꺾은 '팔씨름 여왕'…'여자 김종국' 인증

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

4.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

연예 많이본뉴스
1.

유진, 이승기도 꺾은 '팔씨름 여왕'…'여자 김종국' 인증

2.

조재윤, 中 성우 조롱 논란 직후…"출연료 깎였다" 근황 공개

3.

이지혜, 결국 ♥남편 행동에 터졌다..."세무사 딴거 보면 멀쩡한데"

4.

이선희, 배임 논란 속 DJ 데뷔…"DJ HEE 출격"

5.

심수창 '7년만 파경' 입 열었다…"결혼은 미친 짓, 아들 빨리 낳을 걸"

스포츠 많이본뉴스
1.

홈에서 남의 잔치 들러리 될라…두달째 '꼴찌' 롯데의 희망고문, 마지막 자존심은 지킬 수 있나 [SC포커스]

2.

'좌전안타→득점, 볼넷→득점' 벌써 멀티출루-멀티득점, 김하성 10G 연속 안타 옵트아웃 '명분' 또 쌓았다

3.

"우리시대 최고의 MF" 본마티 女발롱도르 첫3연패 위대한 역사..."난 이니에스타,사비로부터 축구를 배웠다"

4.

해리 케인, 마음만 먹으면 뮌헨과 결별 가능하다고? 그런데 이적료가 무려…

5.

'라민 야말 발롱도르 도둑맞았다?' 父 분노 폭발 "내 아들이 압도적인 세계 최고→이상한 일 벌어져"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.