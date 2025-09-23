‘우리들의 발라드’ 정재형 “전현무, 차태현과 안 맞아…내가 좋아하면 순…

|
[스포츠조선 조민정 기자] 정재형이 뮤지션으로서의 감성과 예능인들과의 케미스트리를 동시에 드러냈다.
23일 오전 서울시 양천구 목동 SBS 13층 SBS홀에서는 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드' 제작발표회가 진행됐다. 자리에는 연출을 맡은 정익승 PD와 정재형, 차태현, 전현무, 대니 구, 크러쉬, 정승환이 참석해 프로그램에 대한 이야기를 나눴다.
이날 자리에서 정재형은 "사실 '할 수 있을까'란 생각을 많이 했다"며 "제가 드라마 음악 PD로 작업을 병행하고 있어서 걱정도 컸다. 그런데 첫 녹화 날 '하길 잘했다'는 확신이 들었다. 아마 시청자분들도 보시면 같은 감정을 느끼실 것"이라고 말했다.
이어 프로그램 차별점에 대해 "노래 하나를 두고도 우리가 전부 다르게 받아들인다"며 "전현무 씨와는 단 하나도 같지 않다. 같은 노래를 듣고도 다른 감정을 나누는 게 재미있다"고 설명했다.
세대 차이를 넘는 참가자들의 무대도 강조했다. 그는 "20~30년 전 노래를 어린 참가자들이 해석하면 전혀 다른 결과가 나온다. 부모 세대 노래를 아들·딸뻘 되는 참가자가 부르면 새로운 이야기가 된다"며 "서툴더라도 진심이 더 큰 감동을 준다. 그런 점이 '우리들의 발라드'만의 힘"이라고 말했다.
끝으로 정재형은 "제가 좋아하는 노래는 보통 탑100에 못 들어가더라"며 웃으며 "그만큼 이 프로그램이 대중성과 음악성을 동시에 잡으려는 시도"라고 덧붙였다.
한편 '우리들의 발라드'는 오는 23일 오후 9시에 첫 방송되며 첫 방송은 특별 확대 편성으로 160분 동안 진행된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com