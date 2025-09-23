스포츠조선

아빠 이규혁 닮아 엉엉 울었다는 손담비 딸...붕어빵 부녀의 "가족여행 성공"

최종수정 2025-09-23 20:06

[스포츠조선 김수현기자] 가수 손담비가 남편 이규혁과 딸을 데리고 가족여행에 나섰다.

23일 손담비는 "우리 세 가족 여행 성공. 오자마자 골프 촬영하러 출발"이라며 환한 미소를 지었다.

편안한 차림을 한 손담비는 만삭 때 찐 살을 전부 빼며 전성이 미모를 되찾은 근황으로 놀라움을 자아냈다.

앞서 손담비는 출산 후 3개월 만에 67kg에서 48kg 몸무게로 돌아왔다고 밝힌 바 있다.

또한 손담비의 딸은 아빠 이규혁을 똑닮은 얼굴로도 눈길을 끌었다.


손담비는 SBS '신발벗고 돌싱포맨'에서 "딸이 남편과 너무 똑같이 생겼을까봐 걱정이 앞섰다"면서 "출산 후 커튼이 열리면서 딸을 봤는데 울었다. 오빠 너무 닮았더라"고 솔직한 고백으로 웃음을 안기기도 했다.

한편 손담비는 2022년 전 스피드 스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며 시험관 시술로 임신에 성공, 지난 4월 득녀했다.

shyun@sportschosun.com

