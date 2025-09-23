스포츠조선

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질투 (살롱드립)

기사입력 2025-09-23 20:28


"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질…

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 세븐틴의 에스쿱스가 장도연에 서운한 점을 어필했다.

23일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '리더 네가 해 내가 해 네가 해 내가 해 | EP. 109 세븐틴 에스쿱스 민규 | 살롱드립2'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.


"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질…

"장도연한테 서운해!" 공개 저격에 당황...세븐틴 에스쿱스, 귀여운 질…
이날 세븐틴 에스쿱스는 "누나가 낯을 엄청 많이 가리시지 않냐. 근데 승관이 도겸이편 보니까 누나가 너무 편하고 좋아보이더라. 그래서 좀 서운했다"라고 털어놓았다.

민규는 "뭐 서운할 것도 많다"라며 타박했고 에스쿱스는 "내가 서운해할 수도 있지 왜그러냐"라며 투닥였다.

지난 1월 승관 도겸은 '장도연의 부석(순)함 수집 완료'라는 영상에 출연해 큰 웃음을 터트린 바 있다.

장도연은 "녹화 전에 제작진이 에스쿱스가 파이팅 넘치는 옷을 입고 왔다더라"라며 의상을 언급했다. 에스쿱스는 "겉옷을 입고 촬영할 거다. 이거 벗고 하면 안된다"라며 수줍게 웃었다.

shyun@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

최여진 "이런 결혼식 처음"…김병만 재혼식 현장에 눈물+감동

2.

서장훈 "한 통장에 11억" 경악...1000억 부자, 가방 열자 '통장 800개' 우르르 ('백만장자')

3.

'속옷 CEO' 송지효, 사업 대박에 자신감 붙었다…더 파격적인 브라톱 화보

4.

조혜련, '세바퀴' 작가 손절할 뻔 "'암 투병설' 박미선과 프로그램 불발" ('신여성')

5.

이민정, ♥이병헌에 40만 원 뜯겼다 "입 잘못 놀렸다가 돈 잃어"

연예 많이본뉴스
1.

최여진 "이런 결혼식 처음"…김병만 재혼식 현장에 눈물+감동

2.

서장훈 "한 통장에 11억" 경악...1000억 부자, 가방 열자 '통장 800개' 우르르 ('백만장자')

3.

'속옷 CEO' 송지효, 사업 대박에 자신감 붙었다…더 파격적인 브라톱 화보

4.

조혜련, '세바퀴' 작가 손절할 뻔 "'암 투병설' 박미선과 프로그램 불발" ('신여성')

5.

이민정, ♥이병헌에 40만 원 뜯겼다 "입 잘못 놀렸다가 돈 잃어"

스포츠 많이본뉴스
1.

외국인 쿼터-K리그1 팀 수 모두 확대에 '긍정적'...출전 선수 숫자-운영 방식에는 '고민이 필요해'[K리그 공청회]

2.

눈물나게 반갑다.. '충격 교통사고' KIA 황동하 전격 합류! → 잔뜩 긴장한 모습.. 숨도 잘 못 쉬었다

3.

"김성근 감독님도 쉬라고 할걸" 부상자 체크에만 한세월 → 캡틴 복귀는 언제? "올해는 없다 생각" [울산체크]

4.

[공식발표]장외룡 감독, 충칭 퉁량룽 전격취임…3년만에 중국행→승격 도전

5.

'노땅들은 제발 좀 닥치시고!' 손흥민 전 동료의 작심발언. 레전드들의 훈수가 맨유를 망치고 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.