스포츠조선

제로베이스원, 美 빌보드 2주 연속 차트인…역시 5세대 '글로벌 톱티어'

기사입력 2025-09-24 09:32


제로베이스원, 美 빌보드 2주 연속 차트인…역시 5세대 '글로벌 톱티어'
사진 제공=웨이크원

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 미국 빌보드 차트에 2주 연속 차트인하며 '글로벌 톱티어' 면모를 재차 증명했다.

23일(현지시간) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 최신 차트(9월 27일 자)에 따르면, 제로베이스원은 정규 1집 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'로 6개 차트에 이름을 올렸다.

제로베이스원은 지난주 '빌보드 200'에서 자체 최고 순위인 23위에 오르며 또 한 차례 5세대 K팝 그룹 중 가장 높은 순위를 갈아치운 바 있다. 제로베이스원은 세계 음악 시장 중 하나로 손꼽히는 미국에서 다시금 K팝 새 역사를 작성하며 글로벌 영향력을 실감케 했다.

맹렬한 기세에 힘입어 제로베이스원은 이번 주에도 '네버 세이 네버'를 통해 '이머징 아티스트' 4위, '월드 앨범' 4위, '톱 커런트 앨범 세일즈' 11위, '톱 앨범 세일즈' 12위, '인디펜던트 앨범' 37위, '아티스트 100' 79위를 차지하며 총 6개 차트에 2주 연속 진입하는 쾌거를 이뤘다.

'네버 세이 네버'는 평범한 현실 속에서도 특별한 무언가를 꿈꾸는 이들에게 포기하지 않는다면 '불가능은 없다(NEVER SAY NEVER)'라는 강렬한 응원의 메시지를 전하는 앨범이다. 제로베이스원은 컴백과 동시에 국내외 주요 차트에서 불가능의 기록을 쏟아내며 '글로벌 톱티어'로서의 전방위적인 활약을 보이고 있다.

'6연속 밀리언셀러'로 자리매김한 제로베이스원은 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'으로 음악방송 6관왕을 기록하며 그랜드슬램을 달성, 연일 아이코닉한 성장 서사를 써 내려가고 있다.

제로베이스원은 오는 10월 3~5일 3일간 서울 송파구 KSPO DOME에서 월드투어 '2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW''(이하 'HERE&NOW')를 개최한다. 'HERE&NOW'의 서울 공연은 팬클럽 선예매만으로 3회차 공연이 전석 매진된 가운데, 팬들의 성원에 보답하기 위해 시야제한석까지 추가 오픈해 제로베이스원을 향한 전 세계적 뜨거운 관심을 입증했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

연예 많이본뉴스
1.

손흥민, 연봉 181억인데…"현실은 월급쟁이, 워스트 드레서 1등"[SC리뷰]

2.

김석훈, 알고보니 故강수연이 6촌 누나 "연락 끊겼다 20년만 재회..부둥켜 안았다"

3.

이상민, 재혼 5개월 차인데..."내림굿 날 잡자" 무속인 제안에 '당황' ('괴담노트')

4.

조혜련, '암투병 활동중단' 박미선 그리움 "프로그램 같이 하려 했는데"[SC리뷰]

5.

이경실, '소액 기부' 악플에 분노 "그거밖에 안 내냐고…당신은 기부 했냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 감탄 연발! '토트넘 크랙' 음바페·야말 넘었다→"5대리그 최다 드리블 성공"…프리미어리그 최고 영입 입증

2.

이럴수가! KIA '5할 실패' 확정.. 마지막 기적 없나. SSG에 0-5 완패 2연패 → 가을야구 탈락 현실화

3.

'지니어스'환의 계획된 플레이? 김태형 항의도 소용없었다…'병살→1아웃→결승타' 바뀐 논란의 순간 [울산현장]

4.

'韓 최고 수비수' 김민재 "벤치 신세 끝낼 긍정적 신호"…다시 뮌헨 대표 수비수로 우뚝→'부상 NO' 리그 경기 출격 가능

5.

[오피셜]이런 미녀가 손흥민 샤라웃!...'SON 위상 미쳤다' 발롱도르 24위 슈퍼스타, 찰칵 세리머니 화제

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.