스포츠조선

신승훈, 마음 울린 명곡 퍼레이드…발라드 황제의 '킬링 보이스'

기사입력 2025-09-24 16:03


신승훈, 마음 울린 명곡 퍼레이드…발라드 황제의 '킬링 보이스'
'킬링 보이스' 영상화면 캡처

신승훈, 마음 울린 명곡 퍼레이드…발라드 황제의 '킬링 보이스'
'킬링 보이스' 영상화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] '발라드 황제' 신승훈의 음악이 다시 한번 리스너들의 마음을 울렸다.

신승훈은 지난 23일 정규 12집 'SINCERELY MELODIES'를 발매한 가운데, 더블 타이틀곡 '너라는 중력'과 'TRULY'가 국내 주요 음원 사이트인 멜론 HOT100에 이름을 올리며 여전한 인기를 입증했다.

더블 타이틀곡을 내세운 신승훈은 단순히 한 사람을 향한 사랑과 이별에 대한 이야기가 아닌, 사랑과 이별 그 자체에 대한 자신만의 정의를 서정적인 노랫말로 표현해 깊어진 삶의 태도를 엿보게 했다.

특히, 'SINCERELY MELODIES'는 '마음으로부터 완성된 멜로디'라는 의미를 담고 있는 가운데, 신승훈이 직접 전곡 프로듀싱과 작곡에 참여해 '신승훈 음악'의 정수를 녹였다. 35년 간 쌓아온 음악적 서사와 음악적 깊이를 집약해 한 편의 웰메이드 영화를 보는 듯한 감동을 전했다는 평이다.

신승훈은 같은 날 유튜브 채널 딩고 뮤직의 간판 콘텐츠 '킬링 보이스'에도 출연해 '발라드 황제'의 진가를 과시했다. 영화 '엽기적인 그녀' OST 'I Believe'로 오프닝을 연 신승훈은 "35년간의 음악 여정을 압축해서 보여드리겠다"라며 데뷔곡 '미소속에 비친 그대'를 라이브로 소화했다.


신승훈, 마음 울린 명곡 퍼레이드…발라드 황제의 '킬링 보이스'
'킬링 보이스' 영상화면 캡처

신승훈, 마음 울린 명곡 퍼레이드…발라드 황제의 '킬링 보이스'
'킬링 보이스' 영상화면 캡처
이어 신승훈은 '보이지 않는 사랑', '처음 그 느낌처럼', '그 후로 오랫동안', '오랜 이별뒤에', '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을뿐', '엄마야', '나비효과' 등 대표곡을 잇달아 선곡했다. 신승훈만의 맑고 청아한 목소리로 감성을 자극했다.

신승훈은 정규 12집의 선공개곡 'She Was'와 더블 타이틀곡 중 하나인 '너라는 중력'도 열창했다. 애절하면서도 애틋한 신승훈표 발라드의 향연이 이어져 깊은 여운과 울림을 남겼다.

영상을 본 음악 팬들은 "감미로운 음색으로는 따라갈 가수가 없다", "추억을 되살리는 유일무이 목소리", "레전드는 영원하다", "하루를 위로받는 느낌이다", "첫 소절부터 격이 다르다", "노래의 강약과 밸런스가 완벽하다", "가사가 정확히 잘 들리는 음악은 오랜만이다" 등 신승훈의 컴백에 반가움을 표했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

연예 많이본뉴스
1.

콜드플레이 콘서트서 딱걸린 불륜커플, 입 열었다 "보이는 상황과 달라"[SC이슈]

2.

임하룡 "장동건 조부상 조의금 5만원→子결혼식 100만원 내더라…나중에 크게 쐈다"(인생수업)

3.

오은영, 사자머리 대신 수수한 생머리 ‘포착’..채시라 “언니가 밥 사줘”

4.

'불법도박' 이진호, 이번엔 음주운전 적발..소속사 "입장 정리후 발표"[공식]

5.

‘76세’ 전유성 위독설 “사실무근”..폐기흉으로 입원 치료 중

스포츠 많이본뉴스
1.

LAD 팬들 분노 폭발! '오타니 6이닝 8K 무실점', 이 경기를 망친 스캇 10번째 블론세이브...로버츠, 마무리 바꿀까?

2.

'1위 추격' 한화-'8연전' SSG, 달콤한 비가 온다…취소 시 '10월 편성'

3.

최악의 날벼락! 황희찬 결국 자리 뺏긴다→2부리거에 바이아웃 980억?…울버햄튼 '쿠냐 대체자' 영입 정조준

4.

KBO 경쟁균형세 어떻게 달라지나…샐러리캡 하한선+원클럽맨 예외조항 생겼다

5.

MLS 공식발표 '손흥민의 LAFC, 메시 넘었다'...파워랭킹 10→6위 폭풍 상승 "우승 희망 되살렸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.