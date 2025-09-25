가수 박규리 "34세에 뇌출혈 진단...뇌에서 피가 터져 생명 위급" (…

|
[스포츠조선 정안지 기자]'건강 전도사' 트로트 가수 박규리가 "34세 나이에 벼락 치는 듯한 두통을 느낀 후 뇌출혈 진단을 받았다"라며, 생사의 고비를 넘긴 경험담을 털어놨다.
더불어 박규리는 "주치의가 말하길 내가 구토를 했거나 병원에 빨리 오지 못했다면 다른 쪽으로 터져서 더욱 심한 마비가 왔을 거고, 생명에도 굉장히 위급했다더라"라며 자칫하면 목숨을 잃을 뻔한 상황이었음을 고백했다. 이와 함께 뇌출혈이 발병하게 된 계기에 대해서는 "당시 예술단을 꾸려서 군악대와 행사도 하기도 했고, 시간이 없을 정도로 너무 바쁘게 지냈다"라며 '과로'를 원인으로 지목하기도.
마지막으로 박규리는 "아무리 못해도 50대는 되어야 오는 병이라 생각해, 병명을 진단받고 너무 놀랐다. 이렇게 죽으면 너무 억울할 것 같다는 생각이 들었다"라고 당시를 회상한 뒤, 이후로 건강한 생활 습관을 이어오고 있다고 전해 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. 이날 '생로병사의 비밀'은 박규리의 사례를 바탕으로 뇌출혈에 영향을 미칠 수 있는 심장, 잠, 치주염에 대해 집중 탐구했다.