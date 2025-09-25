‘여전히 여신’ 한지민, 화보 현장 압도한 독보적 미모 “이게 클래스” [SCin스타]

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 한지민이 여전히 독보적인 미모를 자랑했다.

24일 한지민은 자신의 SNS를 통해 화보 촬영 현장 사진을 공개했다. 사진 속 그는 카메라를 압도하는 아우라로 시선을 붙잡았다. 매혹적인 눈빛과 세련된 표정은 단번에 화보 분위기를 장악했고 뚜렷한 이목구비와 고급스러운 무드는 '역시 한지민'이라는 감탄을 자아냈다.

팬들은 "이게 바로 원조 청순 아이콘 클래스" "화보 속에서조차 기품이 느껴진다" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보냈다.

한편 한지민은 내년 방영 예정인 JTBC 드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'에 출연한다. 배우 박성훈과 호흡을 맞추며 색다른 매력을 선보일 예정이다.
