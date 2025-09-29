‘폭군의 셰프’ 윤서아 “전도연·송강호가 롤모델…성동일 ‘개딸’ 되고싶다…

|
[스포츠조선 조민정 기자] '폭군의 셰프'에서 인상 깊은 연기로 주목받은 배우 윤서아가 연기 인생의 롤모델로 전도연, 송강호 등을 꼽으며 존경심을 드러냈다.
윤서아는 극중 '절대 후각'을 지닌 서길금 역을 맡아 윤아의 든든한 조력자로 활약했다.
인터뷰 자리에서 윤서아는 "인터뷰 자리마다 밝히는데 전도연 선배님은 늘 제 롤모델이시다"라며 "작년에 선배님이 무대에 올린 '벚꽃동산'을 직접 티켓팅해서 보러 갔다. 스크린에서 느꼈던 분위기와는 또 달랐고 무대 위에서 전해지는 에너지가 전율을 일으켰다. 다시 한번 배우로서 어떤 길을 걸어야 할지 다짐하는 계기가 됐다"고 회상했다.
현장에서 직접 만났던 성동일에 대해서는 "선배님과는 '옥씨부인전' 인연이 있는데 제가 선배님께 '개딸'이 되고 싶다고 말씀드린 적이 있다"고 말했다.
앞으로 도전에 나서보고 싶은 작품이 있는지 묻는 질문에 윤서아는 "역사적 사건이나 사회적 메시지를 담은 작품은 언제나 욕심이 난다. 배우라는 직업이 단순히 보여지는 것을 넘어 잊힌 기억을 다시 일깨우는 힘을 가질 수 있다고 믿는다"고 덧붙였다.
한편 '폭군의 셰프'는 4회 만에 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 시청률 10% 돌파에 성공했고 넷플릭스 글로벌 톱10 TV(비영어) 부문에서 2주 연속 1위를 기록하는 등 해외에서도 큰 호응을 불러일으켰다.
