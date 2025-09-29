[SC인터뷰] ‘폭군의 셰프’ 윤서아 “후각 예민, 길금이가 전생 같아……

|
[스포츠조선 조민정 기자] 배우 윤서아가 tvN 토일드라마 '폭군의 셰프'(연출 장태유, 극본 fGRD, 기획 스튜디오드래곤, 제작 필름그리다, 정유니버스)를 마치며 진솔한 소감을 전했다. 극 중 '절대 후각'을 지닌 서길금 역을 맡아 윤아의 든든한 조력자로 활약한 윤서아는 이번 작품을 통해 대중들에게 제대로 눈도장을 찍으며 라이징 스타로 발돋움했다.
윤서아는 "여러 작품을 했지만 이별은 늘 낯설다. 추운 겨울부터 무더운 여름까지 촬영하며 고생했는데 방송을 함께 보면서 아련한 마음이 든다. 시청자들이 응원해주시고 사랑해주셔서 하루하루 감사하다"고 소회를 밝혔다. 이어 "촬영할 때 배우들끼리 합이 워낙 좋았다. 훌륭한 감독님 디렉션 덕분에 모두 한마음으로 임할 수 있었다. 그래서 작품이 잘 될 거라는 확신이 있었다"고 덧붙였다.
가장 기억에 남는 건 실시간 반응이었다. 그는 "사투리 연기를 응원해주는 댓글이 많았다. 이전 사극에서는 모두 일찍 죽는 캐릭터였는데 이번에는 '길금이는 꼭 살아남아야 한다'는 반응이 있어서 감사했다"고 웃었다.
특히 윤아와의 호흡은 화제를 모았다. 극 중 윤아와 워맨스를 그리며 극의 몰입도를 높였던 그는 "촬영 초반부터 언니가 연기적으로 많이 받아주셨다. 제가 준비한 애드리브도 흔쾌히 받아주셨고, 의견도 늘 나눠주셨다. 나중엔 눈빛만 봐도 호흡이 맞았다"며 고마움을 전했다. 이어 "현실에서도 정말 따뜻했다. 추운 날엔 핫팩을 손에 쥐여주시고 제가 몸이 안 좋을 땐 쌍화탕을 데워서 챙겨주셨다. 정말 든든한 언니였다"고 회상했다.
그는 또 "다른 작품에서 윤아 언니와 다시 만나고 싶다. 현대극에서는 친동생이나 자매처럼 나오면 좋겠다. 티격태격하거나 츤데레 자매, 혹은 애틋한 자매 연기도 상상해본다"며 기대를 드러냈다. 과거 한소희·임지연 등 언니들과도 깊은 워맨스 케미를 보여준 윤서아는 "실제로는 오빠만 있어서 언니가 있는 친구들이 늘 부러웠다. 여러 작품을 통해 진짜 언니들이 생긴 기분"이라고 말했다.
실제 성격 역시 길금이와 캐릭터와 닮았다고. 윤서아는 "저도 후각과 미각에 예민한 편이다. 집에 들어가면 오늘 저녁 메뉴가 뭔지 다 맞힌다. 특히 버섯 향에 민감하다. 그래서 길금이가 제 전생 같았다"며 웃었다.
음식 소품과 관련해서도 재밌는 뒷이야기를 전했다. "비빔밥과 오리롤로스는 정말 맛있었다. 연기하면서도 반응이 진심이었다. 다만 전하만 먹을 수 있는 수랏상 음식들은 맛보지 못해 아쉬웠다"고 했다.
배우로서의 고민과 포부도 털어놨다. 윤서아는 롤모델로 배우 전도연을 꼽으며 "작년에 선배님의 연극 '벚꽃동산'을 직접 보러 갔다. 무대 위에서 전해지는 에너지가 전율을 일으켰고 다시 한번 배우로서 다짐을 하게 됐다"고 말했다. 이어 "송강호 선배님도 존경스럽다. 친숙한 모습부터 악역까지 자유롭게 오가는 모습이 놀랍다. 눈빛만으로 압도하는 힘이 있다"며 존경심을 드러냈다. 또 "성동일 선배님과는 '옥씨부인전'에서 연이 닿았는데 언젠가 '개딸이 되고 싶다'고 직접 말씀드린 적이 있다"고 털어놓기도 했다.
앞으로 어떤 배우로 성장하고 싶은지 묻는 질문에는 "어두울 때 더 빛나는 등불 같은 배우가 되고 싶다. 힘든 시간을 함께 건너게 해주는 배우가 되고 싶다. 저 역시도 작품 속 배우들의 연기에 위로받은 경험이 많다. 언젠가 사회적 의미가 있는 작품이나 역사적 캐릭터에도 꼭 도전하고 싶다"고 각오를 다졌다.
마지막으로 그는 길금이를 떠나보내는 마음을 전하며 "8개월 동안 살았던 캐릭터라 잘 떠나보내기 힘들다. 하지만 길금이의 밝은 모습이 제 안에도 남아 좋은 영향을 줬다. 다음 작품에서는 또 다른 색다른 모습으로 찾아뵙겠다"고 다짐했다.
한편 '폭군의 셰프'는 4회 만에 닐슨코리아 전국 유료가구 기준 시청률 10% 돌파에 성공했고 넷플릭스 글로벌 톱10 TV(비영어) 부문에서 2주 연속 1위를 기록하는 등 해외에서도 큰 호응을 불러일으켰다.
