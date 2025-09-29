이채민, 글로벌 '전하 열풍' 일으켰다.."의미 있는 작품" 종영 소감 …

|
[스포츠조선 조윤선 기자] '폭군의 셰프'가 발굴한 보석, 배우 이채민이 완벽한 결말을 이끌며 이헌을 성공적으로 마무리했다.
탄탄한 연기력과 뚜렷한 성장으로 매회 폭발적인 호응을 얻은 이채민은 소속사 바로엔터테인먼트를 통해 종영 소감을 전했다. 이채민은 "추운 겨울부터 무더운 여름까지 모두가 함께 땀 흘리며 촬영한 저희 드라마가 많은 사랑과 관심을 받으며 마무리 지을 수 있게 되어 그 어느 때보다 행복하고 감사할 따름입니다. 부디 시청자분들께 저희 작품이 때로는 웃음과 설렘을, 또 때로는 따뜻함과 감동을 전하며 여운이 짙은 드라마로 기억되길 바랍니다. 이미 제게는 그런 의미 있는 작품으로 남았습니다. 부족한 저에게 많은 배움과 성장, 그리고 행복을 안겨준 소중한 시간이었고, 여전히 그 여운이 남아 앞으로의 저를 위한 큰 원동력이 되었습니다. 계속해서 좋은 작품과 연기로 보답할 수 있는 배우가 되도록 끊임없이 노력할 테니 지켜봐 주세요. 다시 한번, 저희 드라마를 시청해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드립니다"라며 감사의 마음을 전했다.