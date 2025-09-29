배구 예능 새 역사 썼다…김연경, 감독 데뷔전 성공적으로 출발[SC리뷰]

기사입력 2025-09-29 08:28


배구 예능 새 역사 썼다…김연경, 감독 데뷔전 성공적으로 출발[SC리뷰]
'신인감독 김연경' 방송화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 배구계의 레전드 선수 김연경이 감독으로 돌아온 '신인감독 김연경'이 배구 예능의 강렬한 서막을 열었다.

지난 28일 방송된
MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 1회에서는 배구 역사상 전례 없는 커리어를 쌓아 올린 김연경이 '필승 원더독스' 팀을 이끄는 모습이 그려지며 주말 밤 색다른 재미를 선사했다.

이날 방송에서 김연경은 MBC 사옥을 직접 찾아 제작진과 회의를 진행했다. 김연경은 "의미 있는 걸 해보고 싶었다. 배구를 발전시키고 싶다"라며 은퇴 후에도 '배구 예능'을 택한 이유를 솔직하게 밝혔다. 이어 그는 국내 4대 스포츠 중 유일하게 2부 리그가 없는 프로배구 시스템을 짚어주며 시청자들의 이해를 도왔다.

'프로팀 제8구단 창단'이라는 목표를 세우고, 코치진을 꾸린 김연경은 트라이아웃을 통해 선수들을 선발했다. 김연경의 선택을 받은 선수들은 총 14인으로, 아웃사이드 히터 표승주, 인쿠시, 타미라, 백채림, 한송희, 아포짓 스파이커 윤영인, 세터 이진, 이나연, 구솔, 미들 블로커 김나희, 문명화, 김현정, 리베로 구혜인, 최수빈까지 각양각색의 사연을 지닌 이들이 한자리에 모였다.

김연경 사단의 창단식 현장도 처음으로 공개되며 시선을 사로잡았다. 팀 매니저로 활약할 세븐틴 승관이 창단식 MC로 등장, 선수들의 이름을 모두 읊으며 배구 찐팬의 면모를 드러내 미소를 자아냈다. 각자의 이유로 '언더독'이 된 선수들이 다시 '원더'로 나아가겠다는 의미를 지닌 '필승 원더독스'라는 팀명을 얻게 된 이들은 전문가들 사이 현실적인 연봉 등급 평가까지 받으며 언더에서 올라서겠다는 마음을 다잡았다.

김연경은 '필승 원더독스' 선수들과 훈련을 이어가며 첫 대결 상대인 전주 근영여자고등학교와의 경기를 준비했다. 전주 근영여자고등학교는 다수의 우승 경력을 보유한 고등배구 최강팀으로, 김 감독은 날카로운 눈빛으로 선수들의 부족한 점을 파악했다. 김연경은 실수하는 선수들에게 자극을 주기 위해 틈새 체력훈련을 지시하는 등 감독 모멘트로 흥미를 더했다.

대망의 김연경 감독 데뷔전이 다가왔고, 김연경과 선수들은 팀 매니저 승관의 응원을 받고 첫 경기에 나섰다. 김연경은 흥국생명 핑크스파이더스 선수 시절 인연이 있는 근영여고의 양철호 감독과 인사를 나눈 것도 잠시, 진지하게 경기에 임했다. 초반부터 불안정한 인쿠시의 리시브에 팀이 흔들리자, 김연경은 특단의 조치로 타임아웃을 요청했다. 김연경은 선수들의 반복된 실수에 "생각하는 배구를 해야 돼!"라며 쓴소리를 폭발시켰고, 베테랑 선수 이나연과 김나희를 중심으로 안정을 되찾고 25대 19로 1세트를 가져왔다.

2세트에서 한 점 싸움을 이어가던 '필승 원더독스'는 근영여고의 압박에 흔들리는 모습으로 보는 이들의 손에 땀을 쥐게 했다. 그럼에도 김 감독의 전술이 통한 연속 블로킹 득점으로 16대 12 앞서가기 시작하며 도파민을 자극했다. 7경기 중 4승을 해야 팀이 유지되는 가운데, '필승 원더독스'가 승리를 거머쥐며 첫 단추를 잘 끼울 수 있을지 다음 회가 궁금해진다.


시청률 조사 기관 닐슨 코리아에 따르면 '신인감독 김연경' 1회는 2세트에서 숨 막히던 랠리 끝에 세터 이나연이 올려주고 미들 블로커 문명화가 측면강타하여 1점 득점을 올리는 장면이 분당 최고 시청률 4.1%까지 치솟으며 쾌조의 출발을 알렸다. 또한 다음 주 방송에서는 0년 차 김연경 감독의 '필승 원더독스'와 30년 차 김호철 감독이 이끄는 프로팀 'IBK기업은행 알토스 배구단'의 대결이 예고돼 기대를 높인다.

MBC 예능 프로그램 '신인감독 김연경' 2회는 추석 연휴를 맞이해 평소보다 이른 오후 8시 45분에 방송된다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

3.

송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"

4.

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

5.

임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

연예 많이본뉴스
1.

故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'

2.

김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"

3.

송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"

4.

'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]

5.

임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글

스포츠 많이본뉴스
1.

[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출

2.

"또 만장일치 마땅, MVP=오타니상으로 불러라!" 150년 ML 역사상 첫 대기록+100마일 에이스 부활

3.

'2년 6억원' 키움은 사령탑 고민 끝냈다…홈 최종전 '유종의 미', 두산도 선택의 시간이 다가온다

4.

LG 매직넘버 1인데…순위 결정돼도 '16승 투수' 4일 휴식 나간다 "처음도 중요하지만"

5.

[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감독-싸박, "스포츠맨십에 어울리지 않는 행동은 자제하자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.