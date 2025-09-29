정은혜, 다운증후군 탓 살찐건데.."뚱뚱하다" 악플에 살 뺐다 ('동상')

기사입력 2025-09-29 23:11


정은혜, 다운증후군 탓 살찐건데.."뚱뚱하다" 악플에 살 뺐다 ('동상'…

정은혜, 다운증후군 탓 살찐건데.."뚱뚱하다" 악플에 살 뺐다 ('동상'…

[스포츠조선 이게은기자] 다운증후군을 앓고 있는 배우 겸 작가 정은혜가 살이 쪘다는 악플 탓 다이어트를 시작, 살이 빠진 모습을 보였다.

29일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에는 신혼 5개월 차 정은혜, 조영남 부부가 출연했다.


정은혜, 다운증후군 탓 살찐건데.."뚱뚱하다" 악플에 살 뺐다 ('동상'…
정은혜 어머니는 정은혜가 식단을 관리하는 모습을 보며 "저의 큰 고민은 은혜의 살이다. 사춘기 이후 살이 급격하게 쪘다"라며 고민을 전했다. 다운증후군 증상인 낮은 기초 대사량이 체중 증가 원인이라고. 어머니는 "인터넷 댓글을 보면 살로 계속 공격을 당하고 있다"라며 가슴 아파했다.

정은혜는 이전보다 살이 빠진 모습이었다. 김숙은 정은혜를 보며 "살이 빠진 것 같다"라고 말했고 김구라도 "진짜 몰라봤다"라며 놀랐다.

joyjoy90@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

2.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

3.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

4.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

5.

방은희 ‘16살 엄마’ 가족사 최초 고백…“술까지 내가 가르쳤다” (4인용 식탁)

연예 많이본뉴스
1.

'前승무원♥' 류진, 부부 침대만 1천만원..47평 럭셔리 하우스 공개 ('가장멋진')

2.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

3.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

4.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

5.

방은희 ‘16살 엄마’ 가족사 최초 고백…“술까지 내가 가르쳤다” (4인용 식탁)

스포츠 많이본뉴스
1.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

2.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

3.

'폰세 4관왕 막을까?' 인천 K-머신, 1위 역전 성공! 이제 시선은 10월 1일로[인천 현장]

4.

'840억 먹튀 → 유망주 메말랐다' 구단 역사상 최고의 8년 끝났다…암울한 미래냐, 폭풍 재투자냐 [SC포커스]

5.

50홈런-50도루보다 위대한 시즌이라고? "자신을 뛰어넘었다" 로버츠, WAR 커리어하이 쾅!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.