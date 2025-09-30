추성훈, 한국 축의금 문화에 충격 "일본은 무조건 30만원부터 시작"

기사입력 2025-09-30 06:00


추성훈, 한국 축의금 문화에 충격 "일본은 무조건 30만원부터 시작"

[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기선수 추성훈이 일본과 전혀 다른 한국 축의금 문화에 놀라움을 표했다.

29일 '추성훈' 채널에는 '요로분은 얼마내세요?(미공개)'라는 영상이 게재됐다.

추성훈은 제작진에게 "우리나라에서는 결혼식 할 때 '얼마 정도는 내야 예의다'라고 정해두는 금액이 있나? 일본에서는 무조건 최소 30만 원을 내야 한다. 친하든 안 친하든 상관없다"라고 물었다. 제작진은 "한국에서는 결혼식에 안 가면 5만 원, 적당히 친한 사이는 10만 원에서 15만 원, 진짜 친하면 30만 원에서 100만 원 정도 내기도 한다"라고 말했다.


추성훈, 한국 축의금 문화에 충격 "일본은 무조건 30만원부터 시작"
추성훈은 "그런 게 있구나"라며 깜짝 놀랐고, 제작진은 "사람마다 달라서 논쟁이 많이 일어나는 주제"라고 짚었다. 그러자 추성훈은 구독자들에게 "축의금을 얼마나 내시는지 댓글로 알려달라. 너무 싸우지 말라. 사람마다 다르니 물어보고 싶어 여쭤본다"라며 궁금증을 보였다.

한편 추성훈은 SBS '마이턴', ENA·EBS '추성훈의 밥값은 해야지' 등에 출연 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

연예 많이본뉴스
1.

'이용식 딸' 이수민, 득녀 4개월 만에 또 경사 "세상 다 가진 기분" ('아뽀TV')

2.

3.

율희 '최민환 이혼' 전말 공개 “母 오열..우울증 진단”(4인용 식탁)

4.

김태원, '뉴욕 사위'와 첫만남..훈남인데 직업까지 완벽 "공부 잘했네"

5.

풍자, 17kg 빼더니 '다리라인 미쳤다'..반쪽 된 몸매에 깜짝

스포츠 많이본뉴스
1.

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

2.

이 자신감 뭐지...꼴지팀 신임 감독의 포부 "내년 당장 5강 가능하다" 그런데 조건이 있다? [고척 현장]

3.

英 최고 매체 폭로, 토트넘 '전설' 손흥민한테도 이러면 난리난다..."경질된 레비, 출입 금지+관중석행"

4.

"손흥민 대체 왜 1900억 돈방석 거절했어!" '韓 레전드' SON 선택이 바꾼 한 감독의 운명, 결국 "나가"→대체자는 '쏘니 끌어안은' 西 레전드

5.

손흥민 미쳤어! 5764일 만에 대기록, 홍명보-차범근 넘어 '韓 축구 레전드' 1위 등극이다...10월 A매치 '전인미답의 영역' 개척 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.